Sindicatos e Prefeitura fecham acordo de reajuste

Foto: Sindifort REUNIÃO ocorreu no Paço Municipal, em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza e os sindicatos que representam os servidores públicos municipais (frentes sindicais Fersep For e União Sindical) chegaram a um acordo sobre o reajuste geral da categoria, ficando os 4,83% a ser pago a partir da folha salarial de maio.

Uma reunião com nova rodada de negociação, antes agendada para a próxima terça-feira, 15, foi antecipada para esta sexta-feira, 11, no Paço Municipal, com a presença da titular da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza (Sepog), Carolina Monteiro; o secretário de Governo da Prefeitura (Segov), Francisco de Castro Júnior; o titular da Secretaria de Finanças (Sefin), Márcio Cardeal e o coordenador de Articulação Política, Tibério Burlamaqui.

O percentual de reajuste já estava acertado, a questão da retroatividade era algo que vinha gerando discordância. Os servidores pressionavam por pagamento retroativo referente a 1º de janeiro, data base da categoria. O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou não ter condições de se comprometer com isso, sendo acusado de não ter "vontade política" de resolver a questão.

Aparentemente, na nova reunião, uma mudança fez com que os sindicatos aceitassem a proposta, que foi a antecipação do pagamento, de junho para maio. Na primeira proposta da Prefeitura, o reajuste de 4,83% seria pago com 2% em junho e os outros 2,83% apenas em dezembro. Após negociações, o Executivo municipal havia proposta os 4,83% de reajuste a serem pagos a partir da folha de junho.

"Diante dessa proposta, as entidades sindicais fecharam essa negociação com conquistas para os trabalhadores. Entendemos que não é o ideal, não é o que a gente esperava, mas que sim, a luta teve sucesso, a luta avançou nas propostas e é importante que os servidores entendam que é uma relação de mais três anos, onde precisaremos cada vez mais de vocês para que possamos fortalecer a luta para as pautas que virão pela frente", disse Eriston Ferreira, presidente do Sindifort.

Outros avanços

Também foi acertado um reajuste no valor do auxílio refeição para R$ 17,30 e a extensão do teto do mesmo para ganhos de até R$ 9 mil (antes era R$ 8,2 mil). Também ficou agendada para o próximo dia 25 uma nova reunião da Mesa Central de Negociação, para tratar de outros pontos da pauta geral, como a reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e da revisão do decreto que retira o vale-alimentação das mães atípicas, com carga horária reduzida.