Líderes buscam unidade no PT para 2026 em meio a um clima de disputa interna

Foto: FÁBIO LIMA CAMILO Santana e Elmano de Freitas, líderes do PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) caminha para realizar, no início de julho deste ano, o Processo de Eleições Diretas (PED) nas instâncias nacional, estadual e municipal. No âmbito local, alguns nomes já foram lançados pelos três grandes campos políticos que compõem a legenda no Ceará.

Na ala do Campo de Esquerda, a deputada federal Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza, divulgou os nomes de Professora Adriana e Mari Lacerda para os níveis estadual e municipal, respectivamente. No mesmo evento, ela foi anunciada como pré-candidata do campo à uma vaga no Senado Federal - haverá duas vagas em disputa nas eleições de 2026.



Principal líder do Campo Democrático, o deputado federal José Guimarães apresentou três possíveis candidatos para a presidência do partido no Ceará: Felipe Pinheiro, Inácio Mariano e Vladyson Viana. A presidência está atualmente ocupada por Conin, integrante do grupo de Guimarães.



Já o Campo Popular, mais recente grupo criado no PT Ceará, com apoio de políticos e militantes próximos do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana, lançou o nome do ex-deputado estadual Antônio Carlos para a presidência do PT em Fortaleza.

Busca por união



Em meio às disputas internas, Elmano aposta em um nome unificado para a sigla a nível estadual e municipal. O governador diz ter recebido informações de que as reuniões entre os campos que integram a sigla têm sido “positivas”. Ele destaca, ainda, a possibilidade de “ter nome unificado para a presidência do PT estadual, para a presidência do PT de Fortaleza".



Em entrevistas recentes, o ministro Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão também defenderam um consenso entre os campos, para que haja unidade no partido.



Entre membros dos campos Democrático e Popular, a palavra unidade é o que mais se ouve. Líder do governo Elmano na Alece, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), pertencente ao Campo Popular, ressaltou que o diálogo com os demais campos tem ocorrido de forma muito positiva. "No sentido de encontrar pontos de unidade, porque os nossos adversários estão fora do PT, são aqueles que, no Brasil, tentaram dar um golpe de Estado (...) Para nós do PT, o fundamental no momento é construir unidade em torno do nosso projeto político", disse ao O POVO.



Sampaio demonstrou que as conversas com o Campo Democrático, que tem tido maioria nos últimos anos no partido, estão mais avançadas na busca pela tão bradada união. Segundo ele, o lançamento do nome de Antônio Carlos foi muito debatido, por ser um militante respeitado e com trânsito em todos os campos do partido, deixando assim aberta a possibilidade de candidatura ao diretório estadual nas mãos do campo comandado pelo deputado Guimarães.



O Campo Popular esteve reunido também com o Campo de Esquerda. Luizianne Lins defende mais participação de mulheres nas decisões do partido, tanto que foram lançadas apenas pré-candidaturas femininas. Ela criticou também a onda de novas filiações no PT local, o que poderia descaracterizar o partido.



Novas datas



Para eleger os próximos dirigentes, poderão votar as pessoas que se filiaram à legenda até 28 de fevereiro de 2025. O calendário para inscrição de chapas e candidaturas foi alterado, estendendo a data para inscrições.

Segue o cronograma:



Até 09 de maio em nível estadual;



Até 02 de maio em nível municipal e zonal.



Candidatos ao PT Ceará



Felipe Pinheiro



Felipe Pinheiro é atual prefeito de Itapipoca e integra o Campo Democrático, grupo do deputado federal José Guimarães. Filho do advogado e ex-vice prefeito do mesmo município, Antônio Pinheiro, o gestor passou, em 2009, pela função de assessor estratégico e de articulação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, à convite do então titular da pasta na época, Camilo Santana.



O político foi também assessor da presidência da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), entre 2011 e 2012. Já em 2013, ocupou o cargo de secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Itapipoca. Em 2015, assumiu a função de secretário executivo do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará.



Inácio Mariano



Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Inácio Mariano também faz parte do Campo Democrático. Bacharel em Direito, Inácio foi coordenador de Desenvolvimento Territorial e de Planejamento e Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará entre 2015 e 2016.



Natural de Viçosa do Ceará, já atuou na assessoria parlamentar de José Guimarães e Camilo Santana. Também atuou como diretor administrativo financeiro da Ematerce de 2016 a 2023.

Professora Adriana Almeida



Membro do Campo de Esquerda, Adriana Almeida é professora, bióloga e a primeira mulher negra eleita vereadora na Câmara Municipal de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ela tomou posse em 2025 como Procuradora Especial da Mulher na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).



Adriana também compõe a Mesa Diretora da Câmara como 3ª Vogal no biênio 2025-2026. É presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo a primeira professora negra a exercer o cargo desde a criação do colegiado, em 2015.



Ocupa a vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, além de ser vice-presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS Fundeb) em Fortaleza e membro do Conselho Municipal de Educação.



Vladyson Viana



Vladyson Viana é atual secretário do Trabalho do Ceará e integra também o Campo Democrático. Em janeiro deste ano, ele assumiu a presidência do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho (Fonset). Viana assume a presidência para o período de 2025-2027.



Em sua trajetória, Vladyson presidiu o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e atuou na formulação de diretrizes para a criação de políticas públicas para a juventude, como o ProJovem Campo e Urbano.



Foi também chefe de gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa no Ministério da Saúde e diretor do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS).



Candidatos ao PT Fortaleza



Antônio Carlos



Ex-deputado, chegou a ser um dos nomes citados por José Guimarães, mas foi oficialmente lançado pela ala do Campo Popular. Em sua trajetória, Antônio Carlos passou rapidamente pela Secretaria da Cultura e chegou a ser indicado para a Secretaria da Educação, no então governo de Cid Gomes (PSB), mas não aceitou por um afastamento entre PSB e PT, à época em que Elmano, agora governador, foi candidato à Prefeitura de Fortaleza.



Eleito como indicado direto de Luizianne Lins (PT) na eleição de 2010, o parlamentar era do grupo mais próximo da então prefeita de Fortaleza, mas chegou a ocupar a liderança do governo Cid Gomes (PSB) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).



Mari Lacerda



Do Campo de Esquerda, Mariana Lacerda é a indicada para disputar o PT municipal. Cientista social e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ela foi assessora da deputada Luizianne Lins e compõe a Executiva do PT Fortaleza. Já em 2024, foi eleita vereadora de Fortaleza.



A parlamentar é militante feminista e antirracista da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) e do Movimento Negro Unificado (MNU).