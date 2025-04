Camilo cita Chagas como um "grande nome" para disputar

Foto: Samuel Setubal Ministro da Educação, Camilo Santana (PT)

O ministro da Educação Camilo Santana (PT), ao ser questionado sobre a possibilidade de o chefe da Casa Civil do governo Elmano, Chagas Vieira, disputar uma vaga no Senado em 2026, afirmou que o jornalista é "um grande nome".

Chagas ocupou o mesmo cargo atual também na gestão de Camilo no Governo do Estado. "O Chagas (Vieira) é um grande quadro político, além de ser um grande gestor. Foi meu chefe da Casa Civil, hoje chefe da Casa Civil do Elmano, faz um grande trabalho. Colega de vocês (jornalistas), não tenho dúvida que é um grande nome, mas claro que são vários nomes que estão sendo colocados, nós vamos definir isso", afirmou na última sexta-feira, 11, durante a entrega do Troféu Iracema pela Prefeitura de Fortaleza.

Além de Chagas, há outros nomes na base do governador Elmano que estão sendo ventilados para a disputa ao Senado, que terá duas vagas em aberto para 2026.

Líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT) não esconde o desejo de concorrer; o ex-presidente do Senado e hoje deputado federal Eunício Oliveira (MDB) também postula uma vaga, assim como o suplente Chiquinho Feitosa (Republicanos).

Citado por alguns aliados nas últimas semanas, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), apareceu como possível nome. Além disso, o Campo de Esquerda, do PT, lançou a pré-candidatura da deputada federal Luizianne Lins ao Senado.

Mesmo tendo reiteradamente afirmado que não quer concorrer à reeleição, o senador Cid Gomes (PSB) já ouviu de Camilo ter a prioridade, além de receber apoio de quase a totalidade do PSB para concorrer novamente. Além de se colocar fora da disputa, o ex-governador afirmou que, caso o PSB tenha um nome disponível para a disputa, prefere que seja o do deputado federal Júnior Mano, recém-chegado à sigla.

Para o ex-governador, a única certeza para 2026 é que Elmano concorrerá à reeleição. "A única coisa que eu posso ter certeza é (de buscar) a reeleição do Elmano, que hoje se encontra no cargo", cravou Santana.

Camilo defendeu a busca de consenso nas eleições locais no Partido dos Trabalhadores. "Até pela importância de, nos próximos anos, liderar o partido aqui", afirmou. (Com Thays Maria Salles)