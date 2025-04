TRE mantém cargo do prefeito de Potiretama, preso preventivamen

Foto: Reprodução/ Instagram O prefeito de Potiretama, Luan Dantas Felix (PP)

Decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) mantém Luan Dantas Felix (PP) como prefeito de Potiretama, município distante 286,13 km de Fortaleza, além de manter no cargo a vice Solange Campelo (PT). O parecer foi tomado nessa segunda-feira, 14, por unanimidade.

“Então proclamo o resultado, a Corte por unanimidade de votos conheceu de recursos para dar-lhe parcial provimento a fim de reformar a sentença no sentido de reconhecer (...) as condutas e consequentemente fixar a pena de multa no valor de R$ 5.320 mil para cada conduta aos representados Luan Dantas Feliz e Solange Mary Holanda Campelo Balbino”, proferiu o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do TRE.

O caso teve como relator o desembargador Francisco Érico Carvalho Silveira. Na decisão, a Corte reformou a sentença anterior e decidiu pela aplicação de multa no valor de R$ 5.320 para cada conduta irregular dos políticos. Luan Dantas foi eleito em 2024 quando recebeu 3.656 votos, o equivalente a 71,31% do eleitorado.

No total, cada um deverá pagar R$ 21.282,00 de multa. A ação foi movida contra a chapa pela coligação de oposição “Por Amor ao Nosso Povo”, do PSB e PSD, por suposto abuso de poder político e econômico ocorridos durante as eleições municipais de 2024.

Ao O POVO, a defesa de Luana Dantas, representada pelo advogado Pedro Neto informou: “Aguardamos a publicação do acórdão para decidir se (e qual) recurso será apresentado, pois, assim como havia decidido o juiz da 86ª Zona Eleitoral, consideramos que não houve a prática de nenhuma irregularidade, sendo indevidas até mesmo as multas”.

Prefeito preso

Luan Dantas foi preso no último 3 de abril por suposto envolvimento com organização criminosa. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontou que o prefeito tem “fortes vínculos” com membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A informação consta na decisão judicial que decretou a prisão do gestor.

O prefeito foi acusado de ser autor intelectual de um incêndio criminoso, que teria sido cometido por integrantes da organização do crime.



À época da prisão, Pedro Neto, seu advogado, foi procurado pelo O POVO e negou ter tido acesso ao inquérito ou ao pedido das medidas cautelares. O advogado fez a solicitação dos documentos ao juiz do caso, mas o pedido ainda não foi aceito.



"Nós não temos argumentos formados porque nós não tivemos acesso nem ao que foi colhido contra ele. O que nós temos é só a decisão que menciona alguns fatos", afirmou o advogado na época.



O incêndio que ele teria sido o mandante atingiu uma fazenda em 31 de maio de 2024 em Alto Santo, município vizinho a Potiretama. Não houve feridos, mas diversos móveis da propriedade foram queimados, como geladeira, freezer, portas, janelas e outros.