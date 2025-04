Deputados trocam acusações por falta de sessão

Foto: Júnior Pio/Alece O deputado estadual Carmelo Neto (PL) e o líder do Governo Elmano, Guilherme Sampaio (PT)

A sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) desta quarta-feira, 16, não ocorreu devido à falta de quórum de deputados. A falta de presença dos parlamentares da base foi motivo de críticas de Carmelo Neto (PL), que recebeu resposta de Guilherme Sampaio (PT), l[líder do governo de Elmano de Freitas (PT).

O presidente do PL no Ceará acusou a gestão de se articular para derrubar a sessão e assim evitar que os deputados da oposição, incluindo ele, pudessem usar a tribuna para se pronunciar.

Em suas rede sociais, Carmelo reagiu a um vídeo que mostra membros da base, incluindo deputados, cantando os "parabéns" pelo aniversário do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), juntamente do ministro Camilo Santana (PT) e do governador.

"Pô, teve bolo, teve festinha, mas não teve sessão aqui na Assembleia. Tô aqui pra trabalhar, mas pelo visto os deputados foram bater palma para o prefeito do PT que tá deixando faltar dipirona em posto de saúde", disse o bolsonarista.

Sampaio respondeu o Carmelo dizendo se tratar de "falta do que fazer" e que Carmelo seria um dos que mais faltaria durante as sessões plenárias.

"É muita falta do que fazer né, deputado? Aliás, nós temos muito o que fazer para evitar que se dê quórum para que você se pronuncie. Aliás, em primeiro lugar, para se pronunciar você precisa estar presente, que é uma coisa muito rara no cotidiano da Assembleia Legislativa. Você é um dos deputados mais ausentes do Plenário", declarou.



Em seguida, Guilherme fez uma provocação afirmando ao colega para estar mais presente pois deseja debater com ele. Ele também argumentou que não vive de fazer política de rede social, mas sim na vida real.

"Não vivemos de fazer política nem de fake news nem de rede social. A nossa política a gente se comunica na rede social, mas a gente atua na vida real. É trabalhando todo dia para melhorar a vida do povo. Portanto, deputado, se toque! Nós não precisamos de nenhuma manobra para fazer o debate político na Assembleia Legislativa e você apareça mais, pra ver se a gente debate um pouco mais", completou.