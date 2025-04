Evandro comemora aniversário no Poço da Draga ao lado de Camilo e Elmano

Foto: Reprodução/Instagram: @camilosantanaoficial O prefeito Evandro Leitão (PT) comemorando o aniversário ao lado do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) comemorou seu aniversário de 58 anos nesta quarta-feira, 16, com direito a bolo de chocolate e cantos de "parabéns" puxados pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT), aliados e moradores da comunidade do Poço da Draga.

"Feliz aniversário, meu amigo Evandro Leitão! Deus te abençoe! O carinho da população é reflexo do seu cuidado com a nossa querida Fortaleza e com os fortalezenses", escreveu Camilo em suas redes sociais.

Já Elmano, também publicou o momento de celebração natalícia do prefeito de Fortaleza e disse: "Parabéns, meu amigo Evandro! O carinho do nosso povo é um reconhecimento ao seu trabalho e cuidado por Fortaleza".

Os políticos estiveram na região desta manhã para autorizar o início das obras do campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará (UFC), que terá cursos voltados à Oceanografia, Turismo, Meteorologia e Ciências Ambientais, além do Hospital Universitário Walter Cantídio.

A nova estrutura será erguida aproveitando o esqueleto do Acquario Ceará, iniciado em 2012 pelo então governador Cid Gomes (PSB) e cuja continuidade foi interrompida pelo sucessor Camilo Santana.

Ao todo, os investimentos somam cerca de R$ 293 milhões, com o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ofertando R$ 137,5 milhões.

