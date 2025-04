Jade Romero assumirá o governo do Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Jade Romero assumirá o governo durante viagem internacional de Elmano à China.

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), assumirá como governadora em exercício no próximo sábado, 19, quando o governador Elmano de Freitas (PT) embarca numa viagem para a China. A previsão de retorno da comitiva cearense, que dentre outros nomes contará também com a presença do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, é no dia 27 de abril.

Jade assumiu o governo interinamente em outras oportunidades. A primeira vez ocorreu em abril de 2023, quando Elmano acompanhou comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China; Em novembro do mesmo ano, a vice-governadora assumiu após viagem de Elmano para a Holanda.

A última vez foi em maio de 2024, quando o governador também cumpriu agendas em duas metrópoles europeias: Amsterdã e Roterdã. Na ocasião, Elmano participava de Missão Internacional do Consórcio Nordeste, que teve como foco pautas ambientais e climáticas para o desenvolvimento sustentável.

Desta vez, a viagem durará cerca de uma semana. Entre as pautas a serem tratadas pelo governador e sua equipe na China, estará a atração de investimentos de empresas para o Polo Automotivo de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, na última segunda-feira, 14, o chefe do Executivo estadual confirmou que três marcas já têm acordos firmados para montagem de veículos híbridos e elétricos no Ceará. Os detalhes serão confirmados oficialmente até o fim deste mês.

Edição do Diário Oficial do Estado (DOE), do último dia 15, prevê o pagamento de quatro diárias e meia para Elmano, no valor unitário de R$ 2.856,65; além de duas ajudas de custo no mesmo valor e de passagens aéreas com custo total de R$ 66.375,96, e seguro-viagem, a partir da dotação orçamentária da Casa Civil.