Alas do PT não chegam a consenso sobre nomes para disputa

O Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará e em Fortaleza conta com diferentes nomes sendo articulados para a escolha das presidências estadual e municipal da sigla. Correntes internas avaliam candidaturas e estratégias, enquanto o cenário segue em aberto, com possibilidade de disputa entre chapas ou formação de consensos até o prazo final de registro.

O deputado federal José Airton (PT) esclareceu que as partes internas da legenda ainda não dialogaram entre si para definir um nome que ocupará o cargo, seja no comando municipal ou estadual.

"Nenhum dos campos ou forças ainda dialogou para estabelecer se haverá possibilidade, uma unidade ou não. Então, como o registro das chapas só vai ser até o dia 2 de maio, tem um tempo ainda para muito diálogo, muitas conversas", disse o deputado.

Segundo ele, o quadro ainda está indefinido. Ele reitera o apoio à candidatura do ex-deputado estadual Antônio Carlos para presidência do PT em Fortaleza.

"Nós acordamos inicialmente, aqui em Fortaleza, lançando o nome do Antônio Carlos para ser o nosso candidato a presidente do partido na Capital. Está havendo conversa, diálogo, para saber se vai ter disputa em Fortaleza, porque Luizianne, do 'Campo de Esquerda', lançou também duas candidatas, uma candidata a presidente estadual e outra a presidente do PT de Fortaleza. Não sabemos como vai ficar, se realmente vai ter disputa", avalia.

Já o vereador João Aglayson, também do "Campo Popular", afirma que a tendência deve debater um nome que seria "o melhor para todos". No entanto, pontuou que não houve novas reuniões formais devido aos feriados da Semana Santa, mas que o prazo ampliado para inscrição de chapas abriu espaço para mais diálogo.

"Mas como já tivemos conversas preliminares, tanto com o Campo Democrático quanto com o Campo de Esquerda, nós vamos buscar ter novas conversas", completou.

Aglayson lista os nomes considerados pelo Campo Democrático para o cargo em disputa: Vladyson Viana, secretário de Trabalho do Ceará; Inácio Mariano da Costa, presidente da Ematerce; e Felipe Pinheiro, prefeito de Itapipoca. "O objetivo é sentar com o Campo Democrático para ver qual desses nomes seria o melhor para todos, buscando a unidade", concluiu.