Gardel Rolim se reúne com Evandro e tenta se viabilizar para ser secretário

Foto: FÁBIO LIMA GARDEL Rolim, vereador e ex-presidente da Câmara

A bancada do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) quer indicar um secretário da Prefeitura. A movimentação interessa a vereadores, seja por busca de espaço ou para contemplar suplentes bem votados nas eleições de 2024.

A princípio o vereador Luciano Girão (PDT), que hoje ocupa a 1° vice-presidência do legislativo da Capital, seria o mais atraído, porém seu nome apresenta restrições. A vereadora Kátia Rodrigues (PDT) teria prestígio do grupo e está no radar.

Mas, pensando numa indicação para ser secretário de alguma Regional da gestão, o vereador Gardel Rolim (PDT), ex-presidente da Casa quando José Sarto (PDT) era prefeito, se encontrou com Evandro Leitão (PT) no Paço Municipal, sede da Prefeitura, no início do mês de abril.

Segundo O POVO apurou, o ex-presidente da Câmara Municipal recebeu o convite do novo prefeito para o posto ainda durante o processo da montagem do secretariado, já pensando em uma aproximação com o PDT com a sua administração, uma vez que seis dos oitos vereadores não o apoiaram no segundo turno, incluindo Gardel, que hoje é base. O pedetista não aceitou no momento.

Evandro chegou inclusive a dar recados em reuniões do secretariado de que "figuras importantes" teriam recusado o convite para secretário de Regional. Com a sua reforma administrativa, as pastas possuem mais autonomia para gerir as ações e atividades.

Desta forma, o novo formato interessa mais a Gardel, uma vez que ele tem como grande objetivo a eleição para deputado estadual em 2026 e não é mais presidente da Câmara, o que garantiria recall e possibilidades de maior força no pleito.

Gardel Rolim buscou diálogo com Evandro durante o segundo turno da disputa contra André Fernandes (PL) para tentar se viabilizar para a reeleição na presidência em articulação por apoio, no que o petista negou. O pedetista apoiou André na briga pela Prefeitura.

A Regional almejada pelo PDT é a 7, que hoje é comandada por Francisco Ibiapina, aliado de missão e indicado por André Figueiredo, deputado federal e presidente nacional interino da sigla brizolista.

Além de emplacar um dos seus quadros, pensamento em bloco dos vereadores, o PDT deseja garantir um rodízio, dando assim oportunidade para suplentes, como Raimundo Filho. Ele é forte aliado de Figueiredo e deve ser importante no seu palanque eleitoral em 2026.

A chegada dele à Câmara de Fortaleza já é dada como certa pelos colegas pedetistas, de acordo com o 1° vice-presidente da Casa, Adail Júnior (PDT), por meio de licença de algum titular ou ainda com a possibilidade de indicação para compor a equipe do secretariado.

"Independente se vai ser por alguém assumir um cargo ou que peça licença. A chegada do Raimundo Filho já está certa para todos nós (...) O governo municipal do Evandro está abrindo, sim, conversa, espaço, e tenho certeza que até o final desse mês nós vamos ter esse encaminhamento sobre a chegada de mais um vereador pedetista na Casa", destacou Adail.