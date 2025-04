Políticos lamentam morte do papa Francisco e prestam homenagens

Foto: Vincenzo PINTO/AFP Papa Francisco faleceu nesta segunda-feira, (21/4), aos 88 anos

Políticos prestaram homenagens ao papa Francisco, pontífice argentino que morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de sete dias. Do Ceará, entre os que se manifestaram estão o governador cearense, Elmano de Freitas (PT), o ex-governador Tasso Jereissati (PSDB), o ministro Camilo Santana (PT), o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), o deputado federal José Guimarães (PT); além de líderes e dirigentes partidários de outras siglas.

"Vai em paz, Papa Francisco. Seu legado de amor e dedicação aos mais pobres e desassistidos jamais será esquecido", escreveu o governador em publicação nas suas redes sociais. Já o ministro da Educação, Camilo Santana, publicou uma última mensagem ao papa. Camilo lembrou o encontro que teve com o papa em 2017 e destacou a missão de fé do santo padre voltada aos mais necessitados.

O ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) afirmou que Francisco foi um líder global preocupado com as grandes questões da humanidade. "Único Papa não europeu da história, nos deixa um vasto legado de ensinamentos e exemplos calçados na sua própria fé, transmitidos a partir da sua figura extremamente humana. Que sigamos suas lições de humildade e amor ao próximo. Unamo-nos em oração pelo Pastor que retorna à Casa do Pai e sigamos irmanados na fé e na prática dos seus ensinamentos".

Já Guimarães, em homenagem ao pontífice, publicou uma imagem na qual aparece beijando a mão do papa durante edição da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. "Uma referência de humanismo, de bem querer com os mais necessitados e de grande compromisso com a vida", disse.

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio retratou o papa como um exemplo de fé. "Deu orgulho à igreja e fez justiça ao nome que escolheu para seu papado: o de Francisco". Capitão Wagner (União Brasil), publicou uma foto, na ferramenta stories do Instagram, em homenagem ao papa.

Presidente do MDB Ceará, o deputado federal Eunício Oliveira disse que Francisco teve coragem durante a missão de comandar a Igreja Católica. "Sua simplicidade, o olhar atento aos mais pobres e a defesa firme da dignidade humana marcam um pontificado que transformou corações".

Em tom similar, Domingos Filho, presidente do PSD Ceará, destacou que Francisco foi um exemplo de "humildade, coragem e diálogo" que deixará "marcas profundas na história da humanidade".

Leo Couto (PSB), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), chamou Francisco de "papa dos pobres e oprimidos" e destacou a condução do argentino até os últimos momentos de seu papado.

"Em terra, conduziu com coragem, humildade e sabedoria a Igreja Católica, espalhando os valores cristãos para defender a justiça social (...) Em sua última aparição, demonstrou mais uma vez sua grandeza espiritual e pediu paz ao mundo e o fim das guerras".

No plano nacional, o presidente Lula lembrou da luta do pontífice ao lado dos mais pobres, e destacou o engajamento do pontífice em questões políticas, humanitárias e climáticas. Em nota, o chefe do Executivo lembrou as vezes em que ele e a esposa estiveram com o papa, a última delas em fevereiro deste ano, no Vaticano, e disse guardar os momentos de carinho.

"O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações", pontuou.

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil) relembrou uma missa celebrada pelo padre ao qual ele pôde assistir presencialmente em 2019."Que a sua herança espiritual permaneça como o seu maior legado e que o amor que tanto pregou influencie o mundo a trabalhar pela justiça, pela paz e respeito entre os povos", disse o senador.

O deputado federal cearense Luiz Gastão (PSD), coordenador da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, na Câmara dos Deputados, destacou os impactos da morte do sumo pontífice. "Esperamos que o papa seja recebido por Deus e que possamos fazer referência à sua história e legado de olhar para os mais pobres", disse.

