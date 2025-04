Fiéis poderão se despedir de Francisco por três dias até o funeral no sábado

Foto: AFP PHOTO / VATICAN MEDIA PAPA Francisco em seu caixão aberto durante o rito da Confirmação da Morte do Pontífice na Capela de Santa Marta, no Vaticano

Fiéis poderão dar seu último adeus ao primeiro pontífice latino-americano a partir da quarta-feira na basílica de São Pedro, onde seu caixão ficará exposto por três dias, como anunciou a Santa Sé nesta terça, 22. O funeral será no sábado, 26, onde, segundo a imprensa italiana, meio milhão de fiéis são esperados, assim como chefes de Estado de todo o planeta.

De Buenos Aires a Pequim, o mundo continua reagindo à morte, na segunda-feira, 21, do líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos, que, no dia anterior, havia recebido uma multidão no Vaticano no Domingo de Páscoa.

"Vi no Dia da Páscoa que o papa estava cansado. Ele deu tudo até o final, até seu último suspiro", declarou à AFP o cardeal franco-espanhol François Bustillo, bispo de Ajaccio. "Ele partiu no meio de seu povo", acrescentou.

Ontem, o caixão com o corpo de Jorge Mario Bergoglio ficou na capela da residência de Santa Marta, onde ele faleceu na segunda-feira aos 88 anos, vítima de um AVC quase um mês depois de ter alta após uma longa hospitalização devido a problemas respiratórios.

Apesar de seu estado de saúde frágil, no domingo, ele decidiu saudar os fiéis a bordo de seu papamóvel, após sua tradicional bênção "urbi et orbi" (para a cidade e o mundo) e depois de se consultar com seu enfermeiro pessoal.

O Vaticano publicou, nesta terça, as primeiras imagens oficiais do corpo de Jorge Mario Bergoglio dentro de seu caixão, vestido com uma casula vermelha e mitra branca, com um rosário entre as mãos, escoltado por dois soldados da Guarda Suíça. As fotos foram tiradas na segunda-feira.

Ao contrário de seus antecessores imediatos, Francisco escolheu a basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, como local de seu sepulcro, com uma lápide "simples", com apenas uma inscrição, "Franciscus", seu nome papal em latim.

Seu caixão de madeira e zinco foi levado hoje às 4 horas, horário de Brasília, 9 horas no local, da residência de Santa Marta - onde vivia desde sua eleição, em 2013 - para a basílica vaticana de São Pedro, onde os fiéis poderão dar seu último adeus até a noite de sexta-feira, 25.

A missa fúnebre de sábado está marcada para ser celebrada às 10 horas no horário local (5 horas em Brasília) na praça de São Pedro, seguida do traslado do corpo de Francisco para seu local de descanso final, a 11.000 quilômetros de seu bairro natal, Flores, em Buenos Aires.

Na manhã de ontem, centenas de jornalistas de todo o mundo começaram a chegar ao Vaticano, onde a polícia controla o acesso de turistas e fiéis à Praça de São Pedro. Uma oração do terço foi realizada e reuniu multidão. (AFP)