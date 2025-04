Pedro Lucas recusa pasta das Comunicações

Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O deputado tinha sido indicado para a vaga de Juscelino Filho, que se demitiu após denúncia da PGR

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes(MA), recusou nesta terça-feira, 22, o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério das Comunicações. A decisão foi tomada após reunião com o presidente do partido, Antônio Rueda, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Havia expectativa de que a bancada indicasse Moses Rodrigues (União Brasil-CE) para chefiar a pasta, porque o nome dele agradaria à maioria dos deputados. A indefinição refletia uma divisão no União Brasil entre alas de Rueda e Davi Alcolumbre, que disputam as decisões do partido no Congresso.

Pesou o clima de instabilidade na legenda, caso o Pedro abrisse mão do atual cargo na Câmara, e a dúvida entre os correligionários sobre se o partido deve se manter mais próxima ou não do governo.

"Minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula por não poder atender a esse convite", disse Pedro Lucas, em nota. "Posso contribuir mais com o País com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados."

Na avaliação de interlocutores do governo, houve um "comportamento desrespeitoso" do partido na situação, que pode incentivar uma reavaliação sobre o espaço da legenda na composição.

No começo de abril, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou que Lula havia aceitado a indicação do União Brasil para nomear Pedro Lucas para a pasta. O deputado iria suceder Juscelino Filho, que era da cota do partido e pediu demissão. (Agência Estado)