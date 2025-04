PL estica a corda e dá prazo para Motta pautar Anistia

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados HUGO Motta (Republicanos), presidente da Câmara dos Deputados

Ultimato dado: o PL intimou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e deu o prazo final para que ele paute o PL da Anistia. "Nosso prazo final é esta quinta-feira, 24. Ele tem que levar o requerimento de urgência para o Plenário. Caso isso não ocorra, nós vamos às últimas consequências. Faremos de tudo para retaliar", afirmou o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante.



A deputados da oposição, Motta tem dito que não vai pautar o texto. Ele não quer uma crise institucional entre Legislativo e Judiciário. Por isso, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai esticar a corda. "Caso ele não paute, vai estar mostrando que não atende ao maior partido da Casa, que não atende a oposição", apontou Sóstenes.



Questionado se o vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), pode pautar o texto durante a ausência de Hugo, Sóstenes foi taxativo. "O PL não tem mal-caráter. Nós nunca vamos fazer isso, mas vamos retaliar politicamente. Reitero: nosso prazo final é amanhã. Vamos deixar isso claro hoje e na reunião de líderes de amanhã", concluiu.



Hugo Motta foi eleito presidente da Câmara com discurso de valorizar as comissões e só pauta matérias junto ao Plenário da Câmara com publicação do relatório com 8 dias de antecedência. A tendência é que ele não aceite a pressão e siga sem pautar o PL da Anistia. Da última vez, o PL tentou obstruir as votações, mas não foi bem-sucedido. O partido não conseguiu parlamentares suficientes para paralisar as votações.



O presidente da Câmara, Hugo Motta, pediu paciência para tratar sobre o tema. Em resposta às falas dos parlamentares do PL, Motta alegou que todos os assuntos são discutidos nas reuniões do Colégio de Líderes - sempre às quintas. "Amanhã (hoje), vamos tratar sobre requerimentos de urgência e sobre outros projetos. O Colégio de Líderes é o lugar certo para tratar sobre isso", informou.



Nos bastidores, porém, Hugo dialoga com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) - principalmente Gilmar Mendes - para que o Supremo reveja as penas e esfrie o assunto em Brasília. Outra aposta para reduzir a pressão é a ausência do presidente da Câmara nos próximos dias. Hugo Motta viaja, nesta quinta-feira, para Roma, onde vai acompanhar o funeral do Papa Francisco. Na segunda semana de maio, Motta vai a Nova Iorque, para o Fórum do LIDE - Grupo de Líderes Empresariais. <ctk:-20