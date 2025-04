Dois deputados cearenses confirmados no funeral

Foto: Zeca Ribeiro / Kayo Magalhães (Câmara dos Deputados) Luiz Gastão e Fernanda Pessoa participaram de evento no Vaticano no próximo sábado

Pelo menos dois deputados cearenses devem compor a comitiva que acompanhará a Missa Exequial em intenção do papa Francisco, no Vaticano. A cerimônia será realizada no próximo sábado, 26, na basílica de São Pedro, no Vaticano.

Os deputados federais Luiz Gastão (PSD) e Fernanda Pessoa (União Brasil) estão confirmados para a viagem. Outro que estava previsto para compor a comitiva era o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT), mas houve uma mudança nos planos, já que o parlamentar estará em viagem oficial para a Rússia na próxima semana, abrindo assim uma vaga para outro deputado da base governista.

A comitiva deve levar uma série de deputados e senadores para o evento na Europa, dentre eles o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil).

Fernanda Pessoa publicou nas redes sociais a carta que recebeu do embaixador chefe do Cerimonial da Presidência da República, Fernando Luís Lemos Igreja, incumbindo-a integrar a comitiva em viagem ao Vaticano.

"Muito honrada pelo convite recebido pela Presidência da República, na pessoa do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para integrar a comitiva presidencial que representará o Brasil na Missa Exequial em intenção de Sua Santidade, o Papa Francisco", disse a parlamentar.

"Papa Francisco, uma homem simples que deixa o amor aos mais vulneráveis, como um dos seus maiores legados", completou Pessoa.

Luiz Gastão é presidente da Frente Parlamentar Católica e confirmou também ter aceitado o convite do cerimonial.

Com informações do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage

