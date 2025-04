Evandro afirma que Prefeitura só receberá empréstimo de R$ 1,1 bi em 2026

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza

O empréstimo de cerca de R$ 1,1 bilhão, pedido pela Prefeitura de Fortaleza e autorizado pela Câmara Municipal (CMFor), só deverá ser efetivado em 2026, de acordo com Evandro Leitão (PT). Em declaração dada nesta sexta-feira, 25, o gestor admitiu que o município ainda "não tem condições" de receber o valor.

Na entrega da obra de requalificação do viaduto da avenida Dom Luís, o prefeito destacou que a operação de crédito externa contratada junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com garantia da União, servirá para amortização de dívidas da Prefeitura. O gestor foi questionado especificamente sobre o maior montante. Ele não comentou sobre as demais operações de crédito que a Câmara autorizou.

"Primeiro, a repactuação da nossa dívida. Nós temos operações de crédito de valores consideráveis, então nós vamos repactuar essa dívida. É bom que a gente diga que isso aí, nós aprovamos agora por fazer de uma etapa do empréstimo, o empréstimo só se efetivará no próximo ano, hoje nós não temos condições, mas por fazer parte de uma das etapas nós o fizemos e assim enviar para a Câmara Municipal que foi aprovada a quem eu agradeci pelo apoio que nós estamos tendo", afirmou Evandro.

"Então esse empréstimo será extremamente importante, porque nós vamos repactuar essa dívida, nós vamos ter condições de amortizar essa dívida como também com condições melhores que até então nós temos", completou o prefeito.



Ao todo, a Câmara Municipal aprovou a contratação de cinco empréstimos para a Prefeitura, totalizando cerca de R$ 1,8 bilhão, sendo esta operação internacional, no valor original por volta de 28 bilhões de ienes, moeda japonesa.

Entre as justificativas para os pedidos, além da reestruturação de dívidas, está também valores milionários para a execução das obras de implantação do túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi e outras ações da gestão voltadas para infraestrutura e reforma de equipamentos públicos.

