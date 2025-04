Parlamentares repercutem prisão do ex-presidente

Foto: ABR; Valter Campanato/Agência Brasil Ex-presidente Fernando Collor é preso 33 anos após impeachment

Após a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, políticos compartilharam nas redes sociais opiniões sobre a decisão do STF. Na plataforma social X, antigo Twitter, deputados, vereadores e representantes políticos manifestaram suas opiniões sobre a prisão de Collor, ainda na noite de quinta-feira.

“O vagabundo do Collor já grita bastante o nome do próximo ex-presidente que vai parar na cadeia”, compartilhou o deputado André Janones (Avante-MG). Janones também ironizou, adicionando a expressão “Grande dia!”, popularizada por Bolsonaro, ao final da publicação.

Em postagem na mesma rede social, o senador Sérgio Moro (União-PR) associou a prisão aos governos do PT e questionou a ação do STF: “Prisão de Collor pela corrupção na BR Distribuidora durante os governos do PT. Fatos descobertos na Lava Jato. Quem será que entregou a BR Distribuidora para o Collor?”.

Já a deputada federal Érika Hilton (Psol-SP) usou a expressão “Tchau, querido!” para se posicionar sobre a determinação de Moraes. E acrescentou: “Collor, que nunca foi preso por destruir vidas e famílias quando confiscou a poupança de milhões de brasileiros após se eleger presidente com um discurso “anticorrupção”, agora pagará pelos crimes que cometeu na BR Distribuidora”.

Ainda na noite do dia 24, o deputado Nikolas Ferreira, filiado ao Partido Liberal (PL-MG), se referiu à ação em tom crítico: “Eu lembro de outros que foram condenados na Lava Jato. Moraes vai mandar prender também? Só perguntando”.