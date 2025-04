Cid e Jr. Mano buscam consenso no PSB para indicar o deputado federal ao Senado

Foto: Thays Maria Salles/O POVO CID completou 62 anos em evento do PSB, ao lado de Júnior Mano e demais aliados

Sem pretensões de tentar reeleição, o senador Cid Gomes (PSB) reforçou intuito de lançar o deputado federal Júnior Mano (PSB) à disputa majoritária por uma vaga do Senado nas eleições de 2026. Segundo ele, trata-se de um "compromisso pessoal" com o correligionário.

A declaração foi dada neste domingo, 27, durante XVI Congresso Estadual do PSB Ceará, realizado na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), em Fortaleza.

"Eu assumi o compromisso. 'Amigo, venha para o PSB e eu assumo com você o seguinte compromisso: se o partido tiver um lugar na chapa majoritária em 2026, eu me comprometo que a pessoa é você'. Eu tenho palavra. Isso, naturalmente, respeito como compromisso meu e eu vou tentar convencer inicialmente as pessoas do meu partido, porque aqui e acolá a gente tem uma voz que pensa diferente. E eu respeito sinceramente isso, mas eu vou procurar convencer", disse Cid.

Júnior Mano, por sua vez, indicou estar disposto para a candidatura e adiantou que já tem trabalhando em busca de consenso. "Ninguém faz nada por imposição. A gente faz construindo pontes e, assim, eu estou começando a conversar com cada prefeito e cada vice-prefeito, com os vereadores, lideranças e também os partidos para que a gente entre no consenso. E, sempre como digo, eu estou preparado para essa missão e querendo também, mas isso depende da força de Deus e da força do povo".

Após o evento, em entrevista coletiva, o pré-candidato de Cid contou que conversou sobre o tema com o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e com o dirigente cearense, Eudoro Santana (PSB).

"Sim, conversamos com o João Campos ainda em dezembro do ano passado. Tivemos uma reunião já recente nessa recondução partidária também do presidente Eudoro, agora acho que isso é consenso. Tem que conversar com todos os filiados, com todos os deputados, para a gente que está entrando também, faça essa soma de esforços para a gente poder chegar aí em 2026 sem nada traumático”, reforçou Júnior Mano.



Em conversa com O POVO, Eudoro Santana, ao comentar acerca do evento deste domingo, também ponderou sobre o espaço do PSB na disputa ao Senado.

"Foi um ato político, um ato administrativo e, ainda mais importante, foi também uma festa comemorando o aniversário do nosso senador, o futuro senador Cid Gomes". Questionando sobre optar pela recondução do ex-governador à Casa Alta, o dirigente socialista respondeu: "Nosso candidato, meu, eu vou defender Cid Gomes".

Postulando a presidência nacional do PSB, João Campos afirmou que o partido respeitará a decisão dos estados e, o que o Ceará levar de decisão, será "acatado" pela Executiva nacional. De acordo com o prefeito do Recife, o PSB cearense contará com o "respaldo" dele, "porque a gente tem confiança com o que aqui vai ser decidido".

"O Ceará será um Estado que vai poder ter muita força na decisão e construção, dentro da lógica do dia a dia de cada cidade, da chapa de federais, estaduais, da chapa majoritária a ser construída, que a gente sabe que isso é um desafio permanente".

