Eudoro é reconduzido à presidência do PSB, em evento que traçou o futuro do partido

Foto: Thays Maria Salles/ O POVO EVENTO reuniu caciques do PSB e aliados de outros partidos

Neste domingo, 27, o PSB fez um grande evento na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), vinculada à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O momento serviu para mostrar força, traçar os novos rumos da sigla e organizar a direção do partido no Estado. O ex-deputado Eudoro Santana (PSB) foi reconduzido para a presidência da legenda no Ceará. Ficou claro o compromisso com a reeleição de Elmano de Freitas (PT).

O senador Cid Gomes (PSB) ficou como 1º vice, enquanto o deputado federal Júnior Mano (PSB) ficou na 2ª vice-presidência. A secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, foi anunciada como 3ª vice, enquanto o ex-deputado Denis Bezerra ficou como 1º secretário. Elias José assumiu como 2º secretário.

A liderança da bancada na Alece ficou com o deputado estadual Marcos Sobreira (PSB). A legenda também anunciou as lideranças de estruturas do partido para: Mulheres, Diversidade, Negritude, Juventude, Movimento Popular, Inclusão, Cultura, Articulação e Finanças.

O anúncio foi feito por Cid que, em logo discurso, desenhou a visão que tem para o partido em relação aos próximos anos, especialmente com uma eleição em 2026. Enquanto mencionava Júnior Mano, disse: “Se depender de mim, futuro senador”. A fala reitera o que vem dizendo publicamente sobre não querer disputar a reeleição e, caso o partido tenha uma vaga na chapa governista, seu apoio vai para o deputado federal. Apesar disso, Cid apontou que “jamais largará a política”, sendo um eterno militante “defendendo o povo cearense”.

Cid também ressaltou o desejo de ver Eudoro novamente na presidência da legenda. “Eu pedi que ele ficasse à frente do partido, porque ele tem dado ao partido dignidade, confiança, seriedade. Grande cearense e brasileiro. De quem o Camilo (Santana, ministro da Educação) é filho. Não é o Eudoro que é pai do Camilo, é o Camilo que é filho dele (Eudoro)”, disse.

O senador também projetou força nacional ao chamar de “futuro presidente do Brasil” o prefeito de Recife, João Campos. “Esse jovem é o prefeito mais popular do Brasil hoje. Foi reeleito com o maior percentual de votos do Brasil. Ele não dizer agora porque é compenetrado, mas eu posso dizer aqui que é o futuro governador de Pernambuco”, afirmou. Cid foi além, citou João Campos como um futuro presidenciável em alguns anos, isso porque ele só terá a idade mínima, 35 anos, em novembro de 2028.

Os desejos de Cid também incluem ver os deputados Sergio Aguiar e Guilherme Landim, ambos do PSB, como presidentes da Assembleia Legislativa. Para deputados federais, ele almeja uma bancada que o Ceará esteja “bem representado”, que “possa fazer do nosso partido ter uma boa representação lá, para mudar a vida das pessoas no Estado”. “Se Deus quiser, prefeito João Campos, nós faremos aqui, no Estado do Ceará, seis deputados federais, a melhor bancada de deputados federais deste Estado. Sem querer estar concorrendo com ninguém, mas são pessoas que já tem uma relação e identificação”, ressaltou.

Ele destacou: Romeu Aldigueri, atual presidente da Alece, Acilon Gonçalves, ex-prefeito de Eusébio, Roger Aguiar, ex-prefeito de Marco, Manuelzinho Linhares, presidente a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), e Denis Bezerra. Do PDT, os deputados Mauro Filho, Robério Monteiro e Idilvan Alencar foram citados também, mas ainda sob “avaliação do melhor momento para vir para o PSB”. Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobahyba foi apontada como nome para a sucessão de Elmano.

Apesar das projeções, Cid fez questão de se dirigir ao presidente estadual do PT, José Alves Filho, o Conin, com quem o PSB quer manter alianças. Ele também mencionou lideranças de outros partidos que estavam lá, como o presidente do Podemos, Bismarck Maia, o do PSD, Domingos Filho, e do PCdoB, Luis Carlos. “O PSB tem na sua gênese a disposição de fazer aliança, a gente não quer ser hegemônico", afirmou.



Veja nomes que compõem a Executiva do PSB Ceará

Presidente - Eudoro Santana

Primeiro Vice-Presidente - Cid Gomes

Segundo Vice-Presidente - Júnior Mano

Terceiro Vice-Presidente - Socorro França

Secretário-Geral - Elias José

Primeiro-Secretário - Denis Bezerra

Segundo-Secretário - Davi Benevides

Primeiro-Secretário de Finanças - Napoleão Ferreira

Segundo-Secretário de Finanças - Alexandre Mota

Secretaria de Cultura - Luiza Cela

Secretaria de Política Urbana - Maria Ester Frota

Secretaria de Ação Parlamentar - Salmito Filho

Secretaria de Mobilização Política - Miriam Sobreira

Secretaria de Articulação Social - Ana Flávia Monteiro

Secretaria de Organização - Célio Fernando

Líder da Bancada na Assembleia - Marcos Sobreira

Secretaria Sindical - Maria Andrade Leite

Secretaria de Mulheres - Daniele Pimentel

Secretaria de Diversidade - Samilla de Oliveira

Secretaria do Movimento Negro - Francisco Nazareno Marques

Secretaria de Juventude - Daniel Alves Pereira

Secretaria de Movimento Popular - Dagmario Leite Júnior

Secretaria de Inclusão - Paulo Roberto de Oliveira

Com informações de Thays Maria Salles