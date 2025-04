Golpistas se passam por Elmano para pedir dinheiro para pagar servidores

Foto: Reprodução/Instagram Elmano publicou nas redes sociais o alerta para que as pessoas não acreditem que é ele quem está pedindo dinheiro

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) publicou, na manhã desta segunda-feira, 28, um alerta de que golpistas estão se passando por ele para pedir dinheiro.

"Alerta! Golpistas estão se passando por mim para ganhar dinheiro. Não caiam em golpes. Se você receber essa mensagem, denuncie!", escreveu o petista nos stories do Instagram.

Juntamente com o texto, a imagem de um SMS com golpistas se passando pelo governador.

"Olá, aqui é Elmano de Freitas, governador do Estado do Ceará. Informo que, devido a um equívoco em uma transferência via PIX, necessito complementar o valor destinado ao pagamento dos servidores públicos. Resta um valor de R$ 100,00. Poderia, por gentileza, colaborar? Reembolsarei o valor na próxima segunda-feira", diz a mensagem.

Alerta do governador Elmano Crédito: Reprodução/Instagram

