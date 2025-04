RC confirma que é pré-candidato ao governo e aliados comemoram

Foto: João Filho Tavares ROBERTO Cláudio confirma pré-candidatura para o governo do Ceará

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), afirmou com exclusividade ao repórter João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, que é pré-candidato ao governo do Ceará nas eleições de 2026. A fala ocorreu durante visita a Brasília para consultoria à Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

Ao ser questionado sobre os planos para 2026, Roberto disse: "Sobre 26, o que eu posso falar é que sou pré-candidato ao governo do Ceará, só isso". O ex-prefeito teria recebido a garantia, por parte de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, de que será lançado caso se filie à legenda. O movimento teria tido o aval de Wagner e de outros membros do partido, faltando apenas oficializar.

Sobre a composição com aliados, RC comentou: "Eu e Wagner estaremos juntos como oposição em 2026, isso já está certo. Só falta acertar a posição de cada um". Ele também participou de alguns encontros e reuniões políticas no Congresso, como trouxe a coluna de João Paulo Biage.

Segundo a coluna apurou, a costura que se desenha na oposição envolveria Wagner como um puxador devotos na disputa para a Câmara Federal; RC como candidato ao governo e filiado ao União Brasil e, neste cenário, indicação ao Senado ficaria a cargo dos líderes do PL, que tem demonstrado interesse no Legislativo.

Wagner confirmou ao O POVO que participou de uma reunião com Rueda, RC e o deputado federal Moses Rodrigues e, segundo ele, esses são justamente os nomes que o União Brasil tem para a chapa majoritária no Ceará. "O meu, o do Moses, e caso o Roberto Cláudio venha, de fato, passa a ser o nome também para a chapa majoritária", afirmou.

Ele continuou: "Lógico que a gente não vai ter uma chapa só com membros da União, então os nomes que tem na mesa são esses. A gente vai fazer pesquisas, a gente vai avaliar cenários e, logicamente, aquele que tiver as melhores condições vai compor na chapa majoritária, que tem vaga para senador, tem vaga para governador, para vice-governador", completa o ex-deputado federal.

Mas Wagner ressalta que "são duas vagas de senadores, então dentro de uma composição com outros partidos, é lógico que a União Brasil não vai ficar com tudo. Então a gente tem três nomes, pode ser que um desses nomes ou dois venham a participar da chapa majoritária".

Após a declaração de Roberto confirmando que é pré-candidato ao Governo do Ceará, aliados do ex-prefeito comemorando com entusiasmo o nome do hoje pedetista no cenário eleitoral do próximo ano.

Antônio Henrique (PDT), deputado estadual e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) disse não ter dúvida de ser um nome preparado e afirmou: "Agora o Ceará vai ter um governador de verdade".

O também deputado estadual, Cláudio Pinho (PDT), declarou que Roberto Cláudio é "muito preparado" e pregou união dele com os demais nomes da oposição no Estado. "Tem que estar todos juntos".(Colaborou Guilherme Gonsalves)