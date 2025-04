Wagner questiona Elmano sobre compromissos de campanha: 'Ficou só na promessa'

Foto: FCO FONTENELE Wagner critica governo Elmano e questiona cumprimento de promessas eleitorais

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) criticou, em publicação nas redes sociais, promessas de campanha que ele julga ainda não terem sido cumpridas pelo governador Elmano de Freitas (PT). A peça traz cortes de falas do petista, à época da campanha eleitoral de 2022, que são rebatidas pelo ex-parlamentar, que faz oposição ao governo estadual.

Em um dos trechos utilizados por Wagner, Elmano fala sobre implementação de passagem gratuita intermunicipal. “Eu quero garantir que você tenha a passagem de graça, porque na região Metropolitana de Fortaleza (RMF) tem gente que gasta mais de 400 reais por mês. Eu quero que esse dinheiro fique no bolso dessa pessoa”, dizia o então candidato.

Wagner rebate: “Elmano, mais de dois anos já se passaram e o dinheiro continua saindo do bolso do trabalhador. E o pior, a passagem aumentou. E a promessa de economia no bolso do trabalhador, infelizmente ficou só na promessa”, alegou.

Na gestão Elmano, o governo criou o VaiVem, programa do Estado que inicialmente ofertou gratuidade para os estudantes da RMF. Uma segunda fase foi implementada e a gratuidade foi ampliada para pessoas em situação de desemprego e que residem nos municípios vizinhos a Fortaleza.

Outro ponto questionado pelo ex-deputado é o funcionamento de delegacias 24 horas na Capital. “A sua ausência tem sido maior que a presença, governador. Você prometeu ampliar o número de delegacias e fez exatamente o contrário”, alegou. O POVO procurou interlocutores do governador para ouvi-los sobre as críticas feitas pelo opositor e aguarda resposta. A matéria será atualizada quando houver retorno.

Saúde

Outro ponto questionado por Wagner envolve os novos hospitais polo no Estado. “Eu quero fazer, ainda, três hospitais polo regionais. O hospital polo regional Centro-sul, o hospital regional da região do Sertão de Crateús e Inhamuns e o hospital polo regional do Maciço de Baturité”, diz Elmano em um corte.

Wagner responde: “Meu povo, comenta aqui se o atendimento nos três hospitais que o governador prometeu são bons”. Nesse trecho, uma segunda voz intervém: “Capitão, nenhum hospital abriu”. Wagner continua: “Não estão prontos ainda? (...) Vixe! Será que vai ser promessa da campanha de reeleição?”, provoca.

Das unidades de saúde citadas, a de Crateús tem o processo mais adiantado. Em outubro do ano passado, Elmano assinou ordem de serviço para a construção do hospital, que tem previsão de 280 leitos e atendimento de maternidade, emergência e clínico. Além da oferta de serviços traumatológico, pediátrico, cirúrgico, obstétrico e neonatal. O investimento anunciado é de R$ 41 milhões e deve beneficiar 292 mil pessoas que vivem em 11 municípios da região.

O hospital de Baturité deve contar com 193 leitos de internação, conforme resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). No local, devem ser ofertados serviços de internação em clínica médica adulto e pediátrica, UTIs, traumatologia, cirurgia geral adulto, clínica cirúrgica e clínica obstétrica.

Já sobre o hospital do Centro-Sul, em setembro o governo assinou decreto de desapropriação do terreno para a construção do equipamento em Iguatu. À época, a gestão destacou estudo técnico realizado pela Secretaria da Saúde, de que o perfil assistencial do novo Hospital Regional é de uma unidade de média e alta complexidade com o total de 247 leitos. O equipamento deve atender 17 municípios da região.

2026 no horizonte político



Em meio à aproximação das Eleições de 2026, Capitão Wagner, além de ampliar a postura mais crítica ao governo do Estado, trilha um caminho de alianças na disputa por espaço político no Ceará.

Os partidos União Brasil e Progressistas devem se unir para formar a federação União Progressista. A formalização do ato ocorre nesta terça-feira, 29, às 15 horas no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, com a presença dos presidentes das siglas, o senador Ciro Nogueira (PP) e Antonio Rueda (União), e outros líderes políticos filiados.

Para o Ceará, Wagner, que é presidente estadual do União, avalia que a aproximação “fortalece” o partido nacionalmente. “Acredito que a candidatura de centro-direita acaba tendo mais envergadura com a federação. Isso se reflete no Estado. O Estado passa a ter uma federação que tem mais de dois minutos de tempo de TV, com estrutura financeira, dois partidos consolidados”, disse ao repórter João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília.

E continua: “A gente passa a ter na federação, cinco deputados federais, sete deputados estaduais. A gente tem a perspectiva de novas filiações acontecerem nos próximos dias, a partir da federação. Então, isso fortalece o nosso grupo, o grupo de oposição”.

“O Estado do Ceará, sem dúvida nenhuma, viabiliza tanto a candidatura ao governo, que o grupo escolheu, como também as candidaturas ao Senado e as candidaturas proporcionais”, complementa. O político avalia também que a união entre os partidos fortalece e amplia o espaço dentro da Câmara dos Deputados, especialmente para aumentar os parlamentares que conseguem relatorias.

Com informações do repórter João Paulo Biage