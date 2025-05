Adail diz que defenderá projeto sobre exclusão de área verde revogado por Evandro

Foto: Reprodução/Instagram Adail Jr PREFEITO Evandro Leitão (PT) e o vereador Adail Júnior (PDT)

O vereador e 1° vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Adail Júnior (PDT) afirmou nesta quarta-feira, 30, que irá defender o projeto de lei, de sua autoria, que exclui uma série de áreas de Proteção Ambiental e de Recuperação Ambiental localizadas no entorno do Parque de Rachel de Queiroz, mesmo após o prefeito Evandro Leitão (PT) enviar mensagem ao Legislativo para revogar o texto.

De acordo com a proposição do vereador pedetista, que está na base do prefeito, os locais passariam a ser classificados como Zonas de Ocupação Preferencial. Ele, porém afirmou buscar acertar a mensagem juridicamente, mas que irá defender a propositura.

"A gente tá querendo acertar juridicamente. Eu que estou buscando, o meu gabinete, pra eu ter discurso. Vou defender pra eu ter discurso. Afinal, a lei é uma iniciativa minha", disse ao O POVO.

"Então eu tenho que procurar o que é legalidade. É permitido? É. Não tem como eu ser contra. Não é permitido? Eu tenho que defender. Independentemente se eu faço parte da base, da oposição, isso aí é um princípio de qualquer ser humano", declarou.



Adail Jr destacou o seu papel de legislador para tratar de assuntos constitucionais. O vereador afirmou que irá votar com base no convencimento e que não teve ainda acesso a justificativa da Prefeitura de Fortaleza. "Posso permitir, mas com voto naquilo que eu acredito, naquilo que eu estou convencido. Agora assim, o que o governo está pensando eu ainda não tive o acesso", completou.

A mensagem do prefeito chegou na CMFor na terça-feira, 29, e causou incômodo em parte dos vereadores. Ela atualmente se encontra na Comissão do Plano Diretor.

O projeto de autoria do pedetista foi aprovado em maio de 2024, revogado pelo então prefeito José Sarto (PDT) e derrubado o veto pela Câmara na última sessão do ano.