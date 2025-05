Fraudes no INSS: escritório de advogada e duas associações alvos de investigação ficam em Fortaleza

Foto: Reprodução SEDE da AAPEN é em centro comercial na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota

Segundo a Polícia Federal, a advogada Cecília Rodrigues Mota repassou para beneficiários do esquema de fraudes investigado pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) cerca de R$ 14.081.937,35 de associações e de empresas relacionadas a ela. Cecília é ex-presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB).

A advogada está ligada, segundo as autoridades, a duas associações fantasmas que têm endereço em Fortaleza. A AAPB teve suas atividades suspensas por medida cautelar determinada pela Justiça Federal. Segundo nota no site da associação afirmou ter apresentado "toda documentação pertinente para a obtenção do Acordo de Cooperação Técnica junto ao INSS e respeitando todo trâmite burocrático atinente à sua atividade". A associação atua no bairro Aldeota, em Fortaleza.

O mesmo bairro é informado como endereço da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), anteriormente denominada de Associação Brasileira dos Servidores Públicos (ABSP).

Cecília Rodrigues é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), pós-graduada em Fomento Mercantil e Processo Civil. Ela é a fundadora e presidente do Escritório CRM, que tem sua sede no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. Além disso, a investigada tem filiais do escritório de advocacia em Brasília, Distrito Federal e em São Paulo.

Segundo o site do escritório, que atualmente se encontra fora do ar, Cecília tem expertise em Soluções Jurídicas Especializadas. Segundo coluna do jornalista Lauro Landim, do O Globo, carros de luxo Rolls-Royce, Porsche e Ferrari pertencem a um “operador da roubalheira” que mora em Fortaleza.

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, por meio da Operação Sem Desconto, já cumpriram mais de 211 mandados judiciais de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária no Distrito Federal e nos estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Até agora, três alvos da Operação Sem Desconto estão foragidos.