Escolha por Woldney mantém PDT no ministério

Foto: Bruno Peres/Agência Brasil Escândalo no INSS derrubou ministro do PDT, mas sigla segue no comando da pasta da Previdência

No Planalto, a saída de Carlos Lupi (PDT) da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vinha sendo tratada como trivial, uma vez que ele lidera um dos principais partidos da base fiel do governo e é aliado histórico dos governos petistas - foi ministro tanto dos primeiros mandatos de Lula quanto de Dilma Rousseff (PT).

O líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (MG), chegou a dizer que, caso Lula decidisse exonerar Lupi, estaria não somente tirando o ministro, como também o próprio PDT da base. Segundo ele, a demissão do chefe da pasta também poderia levar à saída da bancada da base.

"Eu defendo essa posição (a saída). Minha bancada, até onde sei, todos defendem essa posição. É claro que não depende só exclusivamente de mim", afirmou.

A escolha de Wolney Queiroz, porém, mantém o partido no comando da Previdência.

Queiroz foi deputado federal de Pernambuco por seis mandatos, quatro deles consecutivos. Ele foi chamado para assumir o cargo de secretário executivo do ministério ao não conseguir a reeleição em 2022.

Esta é a segunda demissão de Lupi em um governo petista. Em dezembro de 2011, quando era ministro do Trabalho de Dilma, ele também saiu na esteira da chamada "faxina" ministerial - ele foi o sétimo ministro a cair no primeiro ano do governo da petista.

Na ocasião, o pedetista foi alvo de diversas denúncias, como a de se beneficiar de convênios irregulares do seu ministério com ONGs e a de ter viajado em um jatinho de propriedade de um dirigente de uma ONG que tinha convênios com a pasta. Ele negou todas as acusações. (Agência Estado)