Oscar e Lia voltam a trocar provações

Foto: Reprodução/Instagram Oscar e Lia vêm trocando farpas desde a eleição, em 2024

O prefeito de Sobral Oscar Rodrigues (União Brasil) utilizou uma chupeta para afirmar que a oposição está chorando com a derrota nas urnas e na Justiça Eleitoral. Diante do comportamento inusitado, a deputada estadual Lia Gomes (PSB) afirmou que o adversário "parece uma criança de 5ª série".

A declaração de Oscar fez referência à vitória que conseguiu esta semana na Justiça Eleitoral. Na última quarta-feira, 30, uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra Oscar e a vice foi indeferida. Prefeito e vice foram acusados de suposto abuso de poder político e econômico, além de uso indevido de meios de comunicação social.

"Na política é assim, um ganha e um perde. Na (campanha) majoritária é assim. Então quem perde normalmente sai chorando. Eu tenho aqui, eu tirei o bico deles", disse, mostrando uma chupeta que guardava no bolso. A declaração aconteceu na última quinta-feira, 2, em entrevista para diversos veículos de comunicação da região.

O prefeito ainda fez uma analogia com a idade de crianças que deixam de chupar bico e o tempo em que seus adversários políticos, no caso, os Ferreira Gomes, estiveram no poder no município. "Eles estão chorando. Tem criança que larga o bico com 2, 3, 4 anos, o sujeito está com 30 anos e chupando bico? Aí o choro é grande", alfinetou.

Oscar comentou mais diretamente a decisão judicial, afirmando que não houve contratação de ninguém para fazer campanha para si. "Eu tenho 68 anos, tenho 50 anos que trabalho, inclusive como professor, comecei o magistério muito cedo. Tenho muitos amigos de todas as áreas, então não é diferente, tenho amigos também que são influenciadores. Uns contra mim, mas muitos ao meu favor também. Nós ganhamos porque as pessoas queriam fazer a mudança de Sobral", explicou o prefeito, que utilizava um boné preto, com a bandeira do Brasil e a frase "Make Sobral Great Again" (tradução: Faça Sobral grande novamente), parafraseando a frase utilizada por Donald Trump, nos Estados Unidos.

Parece criança

A deputada estadual Lia Gomes (PSB), irmã do antecessor de Oscar no cargo, Ivo Gomes (PDT), comentou a entrevista do prefeito. Questionada, a deputada não conteve o riso. "Gente, é um adolescente, é uma criança de 5ª série. Não tenho nem o que falar, só dar risada mesmo", brincou.

Chamada a comentar o assunto, ela disse não achar ser postura de um prefeito falar algo do tipo. "Não é fala de prefeito. Sobral, infelizmente, cada vez mais está virando motivo de chacota por aí afora, isso envergonha muito a gente", disse ao site O Sobralense.

Quanto ao processo, Lia citou uma rádio sobralense que pertenceria a Oscar, como exemplo de irregularidade durante a campanha do ano passado.

"Eu acho interessante, sempre há a tentativa de colocar a culpa em quem faz a denúncia. Todo mundo de Sobral sabe que a rádio Paraíso pertence ao Oscar. Toda Sobral sabe. E o processo está muito bem escrito, quem se der ao trabalho de ler, vai ver que lá tem fartas provas da influência dele. A nora dele é diretora-presidente da rádio. Todo mundo sabe que a (rádio) Paraíso fez campanha pro Oscar, que ela desobedecia inclusive decisões judiciais, chamando reiteradamente a Izolda (Cela) de 'mãe da Taxa do Lixo', coisa que a Izolda não teve nada a ver com a decisão da Prefeitura de Sobral. É uma tentativa de colocar a culpa em quem denuncia, por isso essa história do bico", concluiu.

