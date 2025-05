Caucaia: relator no TCE vota para desaprovar contas de Valim e Onélia pede vistas

Foto: DIVULGAÇÃO Prefeito de Caucaia, Vitor Valim

O conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), votou pela desaprovação da prestação de contas da Prefeitura de Caucaia, sob a administração do ex-prefeito Vitor Valim (PSB), no ano de 2022. A conselheira Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pediu vistas.

Edilberto, que é relator do caso, considerou, após análise, a desaprovação em virtude do repasse menor ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de valores consignados a título de Contribuição Previdenciária, e repasse menor ao Regime Próprio de Previdência de valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.



Em seu voto, o conselheiro aponta que a gestão do ex-prefeito de Caucaia não repassou ao INSS os valores de forma integral. Além disso, nas Guias de Previdência Social e nos comprovantes e notas de pagamento anexados aos autos, a diretoria do TCE identificou repasses, no valor de R$ 24.449,03, da Prefeitura ao INSS no exercício de 2023, relativos a 2022, que não haviam sido considerados.

Verificou-se ainda repasses de R$ 1.049.331,90 relativos a 2022 no exercício de 2023, restando assim o valor de R$ 32.184,83 pendentes de comprovação de repasses ao INSS.

"Não repassar ao INSS os valores consignados a título de contribuição previdenciária é

irregularidade grave, que viola não só a legislação vigente como compromete a integridade da

gestão pública", diz Edilberto em seu voto.



Procurado pelo O POVO por meio de sua assessoria, Vitor Valim afirmou que os recolhimentos referentes ao ano de 2022 foram pagos integralmente e também se disse tranquilo e confiante. Confira a nota completa:

"A gestão do ex-prefeito Vitor Valim sempre foi pautada pela verdade e transparência. Por tanto, vale ressaltar que a apreciação por parte do Tribunal de contas do Ceará (TCE) ainda não foi finalizada, uma vez que um houve um pedido de vistas e análise por parte de um dos conselheiros do órgão. Sendo assim, o processo encontra-se suspenso.



Reiteramos, ainda, que todos os recolhimentos referentes ao exercício de 2022 foram efetuados integralmente. Estamos tranquilos e confiantes de que com a análise detalhada será constatada a regularidade das contas."