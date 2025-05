Após ser reconduzido, Eunício pode chegar a 30 anos no comando do MDB Ceará

Foto: Reprodução/Instagram: @euniciooliveira Eunício Oliveira foi reconduzido a presidência do MDB no Ceará para mais três anos. Ele comanda a sigla desde 1998

Eunício Oliveira foi eleito novamente para continuar presidindo o MDB no Ceará. O evento que oficializou o momento ocorreu em Viçosa do Ceará, distante 349,92 km de Fortaleza, na última sexta-feira, 2. O deputado federal foi reconduzido por unanimidade.

A convenção estadual do MDB foi marcado pela presença de cerca de 5 mil pessoas, além de saudações de "futuro senador" a Eunício, vindo inclusive de aliados de outros partidos, dentre eles o do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB).

Com isso, Eunício ficará na presidência da sigla emedebista até 2028, quando completará 30 anos de comando sobre o partido no Ceará, desde quando ainda era o antigo PMDB, sendo o mais longevo a lidera uma agremiação no Estado.

O hoje deputado estadual destacou a presença massiva de apoiadores para a convenção estadual que não só o elegeu novamente para comandar o partido por mais três anos, como também serviu como agenda para 2026, em que ele tenta se viabilizar como candidato novamente ao Senado Federal.

"A unanimidade de todos os convencionais votaram para me reconduzir por mais três anos para presidente. Cinco mil pessoas nas ruas. Eu duvido que alguém bote 5 mil pessoas numa convenção numa cidade do interior do Ceará. Foi fantástico. Todos os deputados e suplentes de deputados que falaram defenderam a candidatura de Eunício Oliveira para o Senado", disse ao O POVO.



Trajetória de Eunício Oliveira no MDB Ceará

O partido é atualmente o mais antigo partido com existência oficial e contínua entre as siglas brasileiras. No Ceará, tem uma tradição de longos comandos. Eunício foi eleito em 1998 ao derrotar o ex-senador Mauro Benevides, que dirigiu a legenda por 29 anos, de 1969 até aquela data. Antes, o MDB tivera apenas um presidente, José Martins Rodrigues.

Apesar de sempre ter o mesmo presidente, nem sempre o MDB esteve do mesmo lado. A sigla era uma das principais aliadas do então governador Cid Gomes (PSB), mas ambos romperam em 2014, quando Eunício foi candidato ao Governo e foi derrotado por Camilo Santana (PT).

Já em 2022, o MDB foi o principal partido a se alinhar ao PT quando a sigla rompeu com a aliança com o PDT, a época dos Ferreira Gomes, e indicou ao cargo de vice-governadora Jade Romero (MDB) na chapa encabeçada por Elmano de Freitas (PT), que se saiu vitoriosa.

Eunício Oliveira atualmente é deputado federal, mas tem no seu currículo o posto de senador da República, vaga que almeja em 2026, presidente da Casa Alta do Congresso Nacional, além de ter assumido a presidência da República em algumas oportunidades. Ele também já foi ministro das Comunicações do primeiro governo Lula, entre os anos de 2004 e 2005. Ao todo, são mais de 50 anos de filiação, o que o coloca como uma das principais lideranças nacionais do MDB.