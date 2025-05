Dezenas de prefeitos e vereadores postam imagem de apoio à chapa Júnior Mano e Elmano

Foto: FÁBIO LIMA JÚNIOR Mano é nome com apoio de Cid para concorrer ao Senado Federal

Dezenas de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças municipais utilizaram suas redes sociais neste domingo. 4, para demonstrar apoio a uma possível chapa para as eleições de 2026 com Elmano de Freitas (PT) governador e Júnior Mano (PSB) senador.

Os políticos postaram uma imagem de dois personagens representando o governador e o hoje deputado federal com destaque para determinado município e formando o nome da dupla. Ao todo, 29 prefeitos fizeram a publicação.

O secretário da Educação de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido), e o líder do Governo Evandro Leitão na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Bruno Mesquita (PSD), também demonstraram o apoio à possível chapa. Ele conta com o apoio de mais de 40 prefeitos cearenses.

Confira imagens:

Políticos publicam imagem de apoio a chapa com Júnior Mano (PSB) e Elmano de Freitas (PT) para 2026 Crédito: Reprodução/Instagram: Júnior Mano Prefeitos postam apoio a Júnior Mano (PSB) e Elmano de Freitas (PT) para 2026 Crédito: Reprodução/Instagram: Júnior Mano

Publicaram a imagem de apoio à chapa com Elmano e Júnior Manos os prefeitos e prefeitas dos municípios de Nova Russas, Cariús, Ubajara, Barreira, Tamboril, Quiterianópolis, Milhã, Mulungu, Bela Cruz, Russas, Eusébio, Forquilha, Guaiúba, Itaitinga, Jijoca de Jericoacoara, Catunda, Tianguá, Aquiraz, Limoeiro do Norte, Pindoretama, Reriutaba, Capistrano, Ibicuitinga, São Luís do Curu, Ocara, Canindé, Santana do Acaraú, Aracoiaba e Martinópole.



Júnior Mano foi alçado como pré-candidato ao Senado Federal pelo seu correligionário Cid Gomes (PSB), que disse não ter pretensões de tentar a reeleição, apesar do desejo de aliados, dentre eles, o do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e seu pai Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará.

Além de Mano, há outros fortes nomes que se colocam como pré-candidatos à Casa Alta no ano que vem pelo bloco governista. Dentre eles, José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o próprio Cid sendo citado.