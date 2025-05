O que une e separa os três candidatos à presidência do PT em Fortaleza

Foto: Reprodução/Nut Pereira/Arquivo Pessoal TRÊS candidaturas foram inscritas para a disputa à presidência do PT em Fortaleza

Inscritos os concorrentes à presidir o Partido dos Trabalhadores (PT) em Fortaleza, O POVO traça um paralelo entre as principais propostas dos candidatos. Concorrem em Fortaleza três candidaturas:

Antônio Carlos, candidato pelo Campo Popular;

Eudes Baima, candidato pelo Diálogo e Ação Petista (DAP);

Mari Lacerda, candidata pelo Campo de Esquerda

As três propostas apresentadas partem de um ponto comum: fortalecer o Partido dos Trabalhadores em âmbito municipal, com vistas ao futuro do partido no cenário nacional. No entanto, divergem na ênfase de seus métodos e prioridades estratégicas.

Antônio Carlos aposta na unidade e no diálogo contínuo

Em tom conciliador, Antônio Carlos, mais próximo ao governador Elmano de Freitas (PT), defende a continuidade do diálogo entre todas as correntes internas do PT, mesmo após o fim do prazo para inscrição das chapas. Com foco em manter a coesão partidária, ele destaca a importância da democracia interna, da escuta mútua e da busca por consensos. Sua proposta está centrada na manutenção do alinhamento entre as esferas federal, estadual e municipal do partido, em oposição ao bolsonarismo, e na defesa de um projeto de transformação social.

Mari Lacerda quer aproximar o PT das juventudes e periferias

A vereadora Mari Lacerda, forte aliada da deputado federal Luizianne Lins (PT), apresenta suas propostas com o foco em renovar a presença do PT nos territórios populares, sobretudo junto às juventudes, mulheres, população negra e periferias. Para ela, o fortalecimento do partido passa por ampliar seu enraizamento social e representatividade. A pré-candidatura mira não só as eleições municipais, mas já se articula como preparação estratégica para os desafios de 2026.

Eudes Baima propõe reconstrução partidária com base na militância

Com uma proposta mais crítica à estrutura atual do partido, o professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) Eudes Baima defende uma revitalização da democracia interna por meio da reativação dos núcleos de base e do controle rigoroso sobre filiações. Em sua visão, é preciso barrar a entrada de quadros oriundos da direita e evitar interferências externas na vida partidária. Sua proposta sugere uma reconfiguração do PT a partir da militância histórica, reafirmando princípios fundadores do partido.

Semelhanças e diferenças

Semelhanças: Todos os três nomes reafirmam o compromisso com o fortalecimento do PT e sua capacidade de liderança política na cidade e no país. O combate ao bolsonarismo e a defesa de um projeto popular e democrático também aparecem como denominadores comuns.

Diferenças:

Antônio Carlos aposta na unidade entre as correntes internas e no diálogo institucionalizado;

Mari Lacerda foca na renovação social do partido e no diálogo com novas bases populares;

Eudes Baima propõe uma retomada ideológica do PT, com ênfase na militância e no controle interno.



As inscrições para a disputa municipal foram encerradas na última sexta-feira, 2, mas seguem abertas para o âmbito estadual. O Processo de Eleição Direta (PED) no PT ocorrerá em 6 de julho, por meio de votação secreta, em todo o Brasil, nas âmbitos municipal, estadual e nacional.



