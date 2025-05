Cresce o número de prefeitos que apoiam chapa Elmano e Júnior Mano

Foto: Júlio Caesar/O POVO / Reprodução/Instagram: Júnior Mano Dezenas de prefeitos e vereadores publicam mensagem de apoio a chapa com Elmano de Freitas (PT) e Júnior Mano (PSB)

O apoio a uma possível chapa para as eleições de 2026, formada pelo governador Elmano de Freitas (PT) - que deve disputar a reeleição - e pelo deputado federal Júnior Mano (PSB) - pré-candidato ao Senado -, continua crescendo e recebendo apoio de dezenas de prefeitos e de partidos como PSB, Republicanos, PP e PRD. Desde o fim de semana, lideranças publicaram imagens com os dois políticos juntos.

O POVO localizou, por meio das redes sociais, as postagens de 42 prefeitos e prefeitas de municípios cearenses, além de vereadores como Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Acilon Gonçalves (sem partido), secretário da Educação de Eusébio, também publicou a imagem.

O deputado federal Júnior Mano afirmou nesta segunda-feira, 5, ao O POVO que as postagens tiveram início com alguns prefeitos, como Tiago Abreu, de São Luís do Curu, Edinardo Filho, de Forquilha, e Elmo Monte, de Varjota, ao longo da semana, e se tornou uma espécie de "trend" entre aliados. Ele conta que, ao todo, foram 68 gestores municipais que demonstraram o apoio à chapa.

Mano reforçou que o senador Cid Gomes (PSB) não pretende disputar a reeleição para a Casa Alta do Congresso Nacional e, caso o PSB tenha direito a essa vaga majoritária, seria dele. Promessa que inclusive o fez se filiar à sigla socialista.

O deputado afirmou ainda que está se movimentando com suas bases e aliados para, uma vez que as principais lideranças da ala governista e da Abolição o aceitem, ele esteja à disposição.

"O senador Cid disse que não pretende mais disputar a senatória, e se o PSB tiver uma vaga, essa vaga será minha. Estou pavimentando e pedindo apoio, caso os líderes maiores aceitem, estou no ponto", declarou Júnior Mano.

Júnior Mano foi alçado como pré-candidato ao Senado Federal pelo seu correligionário Cid Gomes (PSB), que disse não ter pretensões de tentar a reeleição, apesar do desejo de aliados, dentre eles, o do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e seu pai Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará. Enquanto Cid reitera seu desejo de ver Júnior Mano em uma das vagas, aliados insistem em seu nome.

Eudoro, por exemplo, já disse que Cid é uma unanimidade dentro do partido e sinalizou que a tentativa de reeleição do senador em 2026 é "fundamental" para a eleição da chapa governista. Declarações foram dadas um dia após a convenção do partido que reconduziu Santana ao comando da sigla.

"Isso não muda muito a relação do companheiro Cid com o PT. Logicamente é uma opinião dele, ele tem o direito. Nós achamos, e várias lideranças do PT também acham, que a presença do Cid é fundamental no Senado Federal, inclusive na chapa para reeleger o companheiro Elmano. Esse é o pensamento nosso, inclusive é a minha visão".

Além de Mano, há outros fortes nomes que se colocam como pré-candidatos à Casa Alta no ano que vem pelo bloco governista. Dentre eles, José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o próprio Cid sendo citado. O fato aumenta a pressão interna na base para a definição de quem terá espaço para integrar as duas vagas que estarão disponíveis.