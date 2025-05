Kátia Rodrigues é nomeada na Regional 7

Foto: A vereadora Kátia Rodrigues (PDT) e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) Crédito: Reprodução/Instagram: @katiarodriguesvereadora

A vereadora Kátia Rodrigues (PDT) assumiu nesta segunda-feira, 5, o comando da Secretaria Regional 7, nomeada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), conforme antecipado pelo O POVO. Com isso, Raimundo Filho (PDT) ficará com a vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A posse ocorreu na sede da Regional com a presença de vereadores e do deputado federal André Figueiredo (PDT). Ela substitui Francisco Ibiapina, que tinha sido indicado em diálogo do Evandro com Figueiredo.

"Queremos desejar sucesso à querida Kátia nessa nova jornada, com a certeza de que ela desempenhará u excelente trabalho à frente da Regional 7, assim como fizeram os ex-secretários Bruno e Ibiapina", afirmou o pedetista em suas redes sociais.

A troca acontece após semanas de conversas. Na prática, o prefeito mantém o espaço do PDT na atual gestão, mas atende a demanda que os vereadores pleiteavam de ter espaço para que os suplentes pudessem assumir e se revezar na Câmara;

Outro nome pedetista na Prefeitura é o secretário de Educação Idilvan Alencar, que ainda avalia trocar de partido após debandada de correligionários para o PSB do senador Cid Gomes.