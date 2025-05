Ciro se reúne com opositores que ele sempre criticou: "Para salvar o Ceará"

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo CIRO Gomes com deputados da oposição no Ceará, incluindo bolsonaristas

O ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) esteve reunido com a bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na manhã desta terça-feira, 6. Ele disse que, apesar de no ponto de vista nacional haver diferenças "às vezes incontornáveis", há convergências entre eles para "salvar o Ceará".

"Se nós tivermos em atenção que nosso grande projeto é salvar o Ceará, as diferenças terão que ser tratadas na frente do povo. Nós conversamos sobre isso hoje, olhando no ponto de vista nacional são diferenças às vezes incontornáveis, porém, se nós temos em atenção que a tarefa é salvar o Ceará, as diferenças podem ser tratadas de uma forma correta, respeitosa, leal, em que a gente estabeleça pontos de convergência, por exemplo, a política no Ceará", explicou.

O encontro aconteceu com portas fechadas no gabinete do deputado Claudio Pinho (PDT), contando ainda com a presença dos deputados estaduais Alcides Fernandes (PL), Queiroz Filho (PDT), Antônio Henrique (PDT), Dra. Silvana (PL), Lucinildo Frota (PDT), Sargento Reginauro (União Brasil) e Felipe Mota (União Brasil).

Ciro reafirmou que não mais será candidato a nada e colocou Roberto Claudio (PDT) como candidato ao Governo do Ceará. "Alguns nomes, muito generosos, lembram o meu nome, mas não pretendo mais ser candidato a nada. Mas à luz dessa situação do Ceará, eu não posso me eximir de cumprir meu papel. Meu partido tem um candidato que é qualificado, que é o Roberto Claudio, o PL apresenta como possível candidato ao Senado, que é o Alcides (Fernandes), que tem todos os dotes, todas as qualificações", afirmou.

Ao deputado, inclusive, Ciro disse que espera poder votar nele para senador nas eleições de 2026. "Espero votar em você pra senador", disse ao cumprimentar o deputado, que também é pastor evangélico. Alcides Fernandes foi galgado a pré-candidato ao PL ao Senado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirmou que seu candidato no Ceará é Alcides, que é pai do deputado federal André Fernandes (PL).

O ex-presidenciável afirmou ainda que Capitão Wagner não pretende disputar em 2026 um cargo nas eleições majoritárias. "É uma montagem de chapa relativamente simples, especialmente pelo sentimento forte, crescente, que o Ceará precisa ser salvo", acrescentou.

Sobre a permanência ou não de RC no PDT, admitiu que houve "um convite generoso" do União Brasil, mas que há algumas pendências. "Eu estou com ciúme, porque quero que ele fique comigo (no PDT), mas se for para salvar o Ceará", supôs.

Segundo Ciro, os presentes discutiram também "o problema grave de economia" vivido no Ceará atualmente. O pedetista ainda criticou as consequências da reforma tributária, aprovada no governo Lula, para o Estado e chamou de mentira do governo o anúncio da chegada de Hidrogênio Verde.

A bancada de oposição na Alece tem se reunido costumeiramente, em encontros que já contaram com participações de Roberto Claudio (PDT), do deputado federal André Fernandes (PL) e de Capitão Wagner.

O foco principal tem sido a busca por uma unidade nas eleições de 2026, quando haverá disputa, além da Presidência da República, para os cargos de governador, senador (2 vagas) e deputados estaduais e federais.