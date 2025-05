Em defesa de Lupi, Ciro diz que responsabilidade é de Lula e ex-presidentes

Foto: Aurélio Alves CIRO Gomes (PDT) pouco havia comentado sobre a Previdência, desde que a polícia informou rombo bilionário

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) voltou a defender Carlos Lupi no caso do escândalo envolvendo o desvio bilionário de verbas do INSS, quando era ministro da Previdência. Para o ex-governador do Ceará, a responsabilidade pela fraude é dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) e do atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu me concentro naquilo que importa. Os aposentados brasileiros foram roubados. Não se faltava mais nada nesse país, de um governo organicamente corrupto como é o governo do PT e do Lula. Roubados em R$ 6,3 bilhões. Isto é que é o foco da minha indignação. Infelizmente, olha o que eles falam: 'ah, começou com Bolsonaro'. Verdade, começou no Bolsonaro, começou no Temer, passou por Bolsonaro, na faixa de R$ 200 a R$ 300 milhões por ano. No governo Lula, passou para R$ 3 bilhões por ano", destacou.

Para Ciro, a responsabilidade política é dos ex-presidentes e do atual mandatário, no que defendeu o colega de partido.

"Vamos para a responsabilidade política. Quem é o responsável por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula.O Lupi, até onde eu sei e eu sei muito, é um homem sério, um homem de vida simples. Conheço, já fui na casa dele muitas vezes, não tem nenhum hábito, nenhum sinal exterior de riqueza. Na medida em que o Lula queima, frita o Lupi e nomeia o seu braço-direito para o lugar, ele está conseguindo apenas subornar vocês da imprensa", disse ainda.

O pedetista disse o que espera que seja feito no momento. "O que é nós temos a fazer nesse momento? Sob o ponto de vista da apuração desse crime, nós precisamos aprofundar as investigações, identificar os autores, qualificar quem se apropriou desse dinheiro sujo, tirado dos aposentados sofridos, e obrigá-los à cadeia e a devolver o dinheiro", pontuou.

Na entrevista, concedida ao final da manhã desta terça-feira, 6, após reunião com parlamentares da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Ciro comentou ainda a possibilidade de o PDT se manter na base aliada de Lula.

"O PDT continuar no governo é um equívoco absolutamente trágico, porque abre mão de uma opção de fazer uma proposta de desenvolvimento nacional, para virar um puxadinho, vergonhadamente corrompido do PT e de seu governo corrupto", disse.

No início da tarde, deputados do PDT decidiram deixar a base aliada e adotar uma postura mais independente em relação ao Governo Lula.

