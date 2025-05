Vereador do PL de Caucaia é suspenso por 30 dias após ofensas

Foto: Reprodução/Instagram VEREADOR foi penalizado pela Comissão de Ética

O vereador de Caucaia Tancredo dos Santos (PL), defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi suspenso nesta quinta-feira, 8, de suas atividades por 30 dias após ser denunciado à Comissão de Ética da Câmara Municipal de Caucaia por violação de decoro parlamentar com colegas vereadores.

A Câmara Municipal aprovou a suspensão por 17 votos favoráveis. Votaram contra o afastamento os vereadores J. Wellington (PSD), Mersinho (PSD), que é líder do prefeito Naumi Amorim (PSD), Ckauê (PSDB) Moisés Oliveira (PRTB) e o próprio Tancredo. O presidente da Casa, Tanilo Menezes (MDB) não votou.

O relatório apresentado à comissão pela vereadora Natércia Campos (PSB) e elaborado pelo vereador Thiago Conrado (Republicanos), aponta declarações polêmicas, violação de decoro parlamentar, derrubada do muro que pertencia ao patrimônio público do município, execução de obras em vias públicas, operação de máquinas e veículos públicos oficiais sem autorização e distribuição de medicamentos em postos de saúde sem transporte adequado.

Tancredo chegou a dizer a Natéica que ela deveria ser presa, disse ao Neto do Planalto (Republicanos) que ele não valia nem "o ar que respirava". Além disso, o vereador suspenso também chamou o parlamentar Ratinho Cabral (Agir) de "otário" e Nega do Vanderlan (Republicanos) de "analfabeta".

No relatório consta que Tancredo "agiu de maneira incompatível ao exercício do mandato parlamentar" e "ofendeu, difamou e injuriou" colegas. A representação foi assinada por 13 dos 23 vereadores da Câmara Municipal de Caucaia.

Ele chegou para a sessão neste dia com uma pá e uma enxada. No discurso, ele pediu desculpas, mas voltou a repetir as ofensas aos parlamentares e deixou a Câmara antes do fim da audiência. Moradores do município que estiveram presentes protestaram contra Tancredo e chegaram a exclamar gritos de "cai fora".

Recentemente, o vereador bolsonarista teve as contas bloqueadas pela Justiça. Ele perdeu um processo contra o ex-prefeito Vitor Valim (PSB) e, como pena, deveria fazer um pagamento a uma instituição, mas não pagou. O processo tramita em segredo de Justiça.