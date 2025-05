Glêdson Bezerra quer unificar oposição ao governo Elmano no Cariri

Foto: FERNANDA BARROS Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte

Em meio à articulação da oposição ao Governo do Ceará frente às eleições de 2026, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), relevou que, apesar de não ter pretensões para disputar o Palácio da Abolição, ele quer unir o bloco na Região do Cariri.

"Eu quero poder conversar, em especial, com o pessoal do Cariri acerca da importância de uma alternância de poder", contou ele nesta sexta-feira, 9, em visita institucional ao O POVO.

Para tal, Glêdson relevou que trabalhará para ser liderança da oposição na região. "Como minha participação é eminentemente no Cariri, eu quero poder ser esse elo na Região".

Neste cenário, o prefeito disse que conversará com o deputado federal André Fernandes (PL). Ele já dialoga com lideranças como Carmelo Neto (PL); Roberto Cláudio e Ciro Gomes, ambos do PDT; Danilo Forte e Capitão Wagner, ambos do União Brasil; e Eduardo Girão (Novo).

"Quero conversar cada vez mais com eles, poder ouvir as opiniões, colocar também as minhas ideias e tentar somar", contextualizou Glêdson.

"Como tem um eleitorado muito efervescente e crescente no Estado do Ceará, a oposição vai ter que ter o desafio de tentar agregar as pessoas que hoje estão no campo da oposição e que a gente possa levar uma mensagem de alternativa ao projeto posto", reforçou. (Com informações do repórter Guilherme Gonsalves)