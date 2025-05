Conin deixa Regional 1 para se reeleger como presidente do PT Ceará

Foto: FÁBIO LIMA ANTÔNIO Alves Filho, o Conin, deverá seguir como presidente estadual do PT

O secretário Antônio Alves Filho, o Conin, informou ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que deixa a Secretaria Regional 1 para se dedicar à campanha pela reeleição de presidente do PT no Ceará.

A exoneração ou licença de Conin deve ser oficializada já nesta segunda-feira, 12, pelo chefe do Poder Executivo municipal, que está definindo quem irá substituir o correligionário.

Sobre as razões para fazer esse movimento agora, Conin disse ao O POVO que "houve entendimento de que meu nome era o nome que melhor consensuava o campo que vem dirigindo o PT nesse período da eleição do Elmano e do Evandro".

O petista enfatizou também que "não estava pleiteando ser candidato, mas, diante desse entendimento, acabei aceitando".

"Eu me dispus a disponibilizar meu nome", acrescentou, porque "ajuda a evitar embate e amplia os espaços de consenso".

Ainda na sexta-feira, 9, o governador Elmano de Freitas e o ministro da Educação, Camilo Santana, fecharam apoio à recondução de Conin para capitanear o diretório estadual do PT.

Do mesmo grupo do deputado federal José Guimarães (PT), o Campo Democrático, o secretário da Regional 1, até então resistente à possibilidade de seguir à frente do partido, reconsiderou a decisão depois de tratativas entre Elmano, Camilo e o próprio Guimarães.

O deputado chegou a apontar três alternativas para dirigir o partido no Estado: o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro; o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Inácio Mariano,; o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana. Porém, a opção acabou sendo pela continuidade.

No páreo para tentar seguir à frente da legenda — Conin conduz o PT desde 2019 —, o dirigente terá como concorrente a vereadorade Fortaleza Adriana Almeida, do chamado "Campo de Esquerda", ligado à deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins.

Pelas redes sociais na última secta-feira, 9,, no ato de inscrição da chapa para o diretório, Professora Adriana, como é conhecida, escreveu que a candidatura "representa contraponto e saída à esquerda".

"Teremos disputa estadual e quem deve decidir o futuro do partido são seus filiados e filiadas", complementou a petista.

Além de Adriana, essa ala apresentou o nome da também vereadora Mari Lacerda para postular a direção municipal do PT na Capital, hoje a cargo do deputado estadual Guilherme Sampaio, líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa, que não deve continuar no posto.

Como alternativa, o bloco que orbita Camilo e Elmano (o recém-formado "Campo Popular") lançou o nome do ex-deputado estadual Antônio Carlos.