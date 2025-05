Glêdson diz que recursos de convênios foram destravados após reunião com Elmano

Foto: João Filho Tavares Prefeito Glêdson Bezerra, de Juazeiro do Norte

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), contou que o dinheiro para três convênios com o Governo do Estado, que estavam parados, foram liberados depois que ele se reuniu com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). O encontro ocorreu em abril. Trata-se de convênios antigos que, segundo Glêdson, estavam travados, sem liberação de recursos há mais de dois anos.

Um dos convênios é para construção do centro administrativo da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Outro é para a reforma de prédios públicos, entre os quais o Memorial Padre Cícero. O terceiro é para pavimentação.

"Quando nós nos reunimos, ele [Elmano] já sinalizou a liberação de R$ 500 mil para cada um deles, e mais R$ 1 milhão que vem em seguida. Segundo ele, agora não vai ter mais travas e esperamos que a gente conclua esses três projetos", projeta Glêdson.

O gestor de Juazeiro do Norte, distante 493 quilômetros de Fortaleza, disse ainda que o governador liberou R$ 450 mil para um novo convênio referente à construção de banheiros no Largo da Capela do Socorro, obra que também contará com R$ 150 mil da Prefeitura.

Além dos recursos para os convênios que estavam parados, Glêdson entregou outros quatro projetos de infraestrutura para Elmano.

"Nós vamos tratar um sobre drenagem, que é o mais caro. Outro que versa sobre a extensão do VLT, o metrô do Cariri até as Pedrinhas, para tanto com a duplicação da Avenida Carlos Cruz, saindo da Vila Fátima, indo até as Pedrinhas, e com o VLT também. E outros dois projetos mais voltados para a área do turismo religioso, um estacionamento dos romeiros, como também o do Roteiro da Fé", explicou.

"Com a beatificação do Padre Cícero, nós já estamos experimentando um número cada vez maior de romeiros vindo à nossa cidade, de visitantes, então a tendência é de que aumente cada vez, aumente o fluxo, né? E a gente vai fortalecer ainda mais a nossa vocação", justificou o prefeito.

Conforme o chefe do Executivo de Juazeiro, Elmano ficou de escolher uma das quatro propostas para contemplar o Município em nova leva que o governador pretende fazer de liberação de projetos novos para o Estado.

"Ele ficou de ver com a equipe técnica dele, a gente voltar a dialogar sobre isso", disse Glêdson.

O prefeito de Juazeiro do Norte é o principal gestor de oposição no Ceará. Ele foi reeleito em 2024 contra a aliança governista. Conseguiu ter ao lado dele todas as forças de oposição no Ceará, como PDT, PL, União Brasil e Novo.



Com informações de Guilherme Gonsalves