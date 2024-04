Em média, mais de um motorista de aplicativo foi roubado por dia no Ceará em 2023

Foto: Thais Mesquita FORTALEZA, CE, BRASIL, 20.08.2021: Economia - Impacto do aumento da gasolina nos transportes de aplicativos. Carro com adesivo da 99 e uber na placa de preços (Thais Mesquita/OPOVO)

Poucos profissionais temem tanto a violência urbana ao saírem de casa para trabalhar no Ceará quanto os motoristas de aplicativo. As estatísticas dão razão ao temor: conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), 592 motoristas de aplicativos foram roubados em 2023, uma média de 1,6 caso por dia. Três ocorrências registradas a cada dois dias.



Os números foram obtidos pelo O POVO através da Lei de Acesso à Informação (LAI). Ainda conforme os dados da SSPDS, o ano passado foi o que teve o maior número de ocorrências contra os profissionais desde que o índice passou a ser computado, em 2020. Em 2023, houve um aumento de 44,39% no número de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) contra motoristas de aplicativos na comparação com 2022.



A esmagadora maioria dos casos ocorre na Capital e no entorno: em 2023, 84,29% dos roubos a motoristas de aplicativo foram registrados em Fortaleza. Em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza), foram registrados 73 casos, enquanto em Caucaia (também na Região Metropolitana de Fortaleza), foram 26.



Em Fortaleza, a SSPDS não disponibiliza estatísticas por bairro, somente por Área Integrada de Segurança (AIS). Desta forma, a AIS com o maior número de registros de CVPs em 2023 foi a AIS 9, que reúne 13 bairros, entre eles, Conjunto Prefeito José Walter, Vila Manoel Sátiro e Mondubim.



Uma das ações criminosas mais recentes contra motoristas de aplicativo ocorreu no começo da noite dessa quinta-feira, 21, no bairro Dionísio Torres. O episódio resultou em tiroteio, já que um policial penal passava pelo local, flagrou o crime e entrou em confronto com os assaltantes. Um deles foi baleado na perna: o suspeito foi identificado como Francisco de Assis da Costa Ferreira, de 46 anos. O outro, conseguiu fugir.



Já no sábado, 30, um motorista de aplicativo foi colocado no porta-malas do seu próprio carro enquanto o grupo de quatro pessoas que havia solicitado a corrida praticava um “arrastão” em um motel do bairro Passaré. Dois suspeitos foram presos em flagrante pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), que resgatou o motorista.



Com Antônio Marcos de Sousa Barbosa, de 26 anos; e Fernanda Augusta Campos, de 43 anos, a PM apreendeu uma faca, uma carteira porta-cédulas, um smartphone e um cordão de ouro, que teriam sido tomados dos clientes do motel. Outros dois suspeitos conseguiram fugir levando consigo um revólver calibre 38.



Em nota, a SSPDS afirmou afirmou desenvolver ações específicas para combater os CVPs contra a categoria. Uma delas é a operação “Passageiro Seguro”, que, a partir de dados criminais, consiste no reforço de abordagens a transportes realizados por motoristas de aplicativos.



“Além disso, são implementadas estratégias de intensificação e qualificação das abordagens, como patrulhamento em horários e vias específicas, com ações em várias modalidades de patrulhamento: a pé, em viaturas, em motocicletas e em bicicletas”, afirma a nota.



“Outra ação é a Operação Ações de Reforço de Policiamento Ostensivo (Arpo) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). A ofensiva combate os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs). O intuito é aumentar a sensação de segurança com uma presença mais ostensiva da Polícia Militar”.



A SSPDS ainda reforça a importância de registrar Boletim de Ocorrência (BO), o que pode ser feito no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.



Motoristas relatam medo e cobram medidas para melhorar sensação de segurança



Caso como o de Samira Albino Ribeiro, de 32 anos, morta em um assalto em 2022, são relembrados pelos profissionais, que adotam medidas por contra própria para evitarem ser vítimas da criminalidade

O medo imposto por assaltantes e facções criminosas faz com que os motoristas de aplicativo costumem aderir às regras informais da criminalidade no Estado. Seja evitando determinados bairros em determinados horários, ou, então, descendo os vidros e acendendo as luzes internas ou retirando capacetes ao entrar em algumas localidades, os motoristas fazem o que podem para evitar ser vítimas de roubos ou de algo pior.



Érika Jane, de 31 anos, motorista de aplicativo há cinco anos, descreve que a categoria dirige com medo. “Quando a gente vai entrar em um determinado bairro… Os próprios motoristas têm que fazer as medidas de segurança”, afirma. “Ou, então, a gente corre o risco do nosso carro ser baleado, como já aconteceu também, de motorista, às vezes, não conhece determinado bairro e ter seu carro alvejado”.



Érika conta já ter sido alvo de roubo na avenida Silas Munguba, quando estava parada no sinal e foi abordada por um criminoso em uma moto.

“Então, hoje, o próprio motorista de aplicativo está fazendo a sua segurança, de pedir para grupos acompanharem a localização, falar através de rádio que nós usamos. Se a gente achar uma corrida suspeita ou se entrar em um bairro suspeito, a gente pede para que um motorista vá acompanhando a localização do outro até que a corrida seja finalizada”.



Érika diz ser necessário mais abordagens policiais e que o Agilis — sistema que integra câmeras de videomonitoramento e fotossensores para identificar carros e motos envolvidos em situações criminosas — poderia ser melhorado e ampliado, pois, muitas vezes, imagens dos veículos não são localizadas no sistema.



Mulheres ainda precisam lidar com o agravante de serem consideradas mais vulneráveis pelos criminosos, admite Érica. Um caso emblemático, ela cita, foi o assassinato da motorista Samira Albino Ribeiro, de 32 anos, morta em 30 de novembro de 2022 durante um assalto na avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia.

O caso de Samira também é mencionado pelo presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Ceará (Amap-CE), Rafael Keylon. Um homem chegou a ser preso pelo crime, mas foi solto após expirar o prazo da prisão temporária sem que denúncia tenha sido apresentada contra ele. Para Rafael, a impunidade é outro fator a aumentar os temores na categoria. Conforme dados da Amap, mais de 50 motoristas de aplicativo já foram assassinados no Estado.

Rafael conta que iniciativas como um botão do pânico — que motoristas acionariam em casos de crimes e a Ciops já receberia dados como localização e placa do veículo — foram elaboradas em reuniões com a SSPDS, mas não colocadas em prática.



O presidente da Amap ainda reclama que, com o término da gestão Sandro Caron na SSPDS, em 2022, encerrou-se um canal de diálogo com a Pasta, dificultando que medidas que aumentem a sensação de segurança para os profissionais sejam adotadas. “Seguimos vivendo um dia de cada vez e agradecendo no final de cada dia”, afirma Rafael.



A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) — que reúne empresas como Uber, 99, iFood, Buser, Flixbus, Lalamove, Amazon, Zé Delivery — afirma ter a segurança de motoristas e usuários como prioridade. “Nesse sentido, as plataformas investem e trabalham continuamente para buscar cada vez mais proteção por meio de ferramentas tecnológicas que atuam antes, durante e depois de cada corrida”, diz nota enviada pela associação.



“As empresas possuem equipes especializadas para colaborar com autoridades e estão em diálogo constante com o Poder Público, de forma transparente e colaborativa, colocando-se à disposição para contribuir com iniciativas que busquem avanços na segurança para motoristas e usuários dos aplicativos”.



Lista das Áreas Integradas de Segurança do Ceará (AISs)

AIS 1- Aldeota, Cais do Porto, Meireles, Mucuripe, Praia de Iracema, Varjota e Vicente Pinzon



AIS 2- Bom Jardim, Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará II, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira



AIS 3- Ancuri, Barroso, Coaçu, Conjunto Palmeiras, Curió, Guajeru, Jangurussu, Lagoa Redonda, Messejana, Parque Santa Maria, Paupina, Pedras e São Bento



AIS 4- Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Centro, Farias Brito, Jacarecanga, Monte Castelo, Moura Brasil, São Gerardo e Vila Ellery



AIS 5- Aeroporto, Benfica, Bom Futuro, Couto Fernandes, Damas, Demócrito Rocha, Dendê, Fátima, Itaoca, Itaperi, Jardim América, José Bonifácio, Montese, Panamericano, Parangaba, Parreão, Serrinha, Vila Peri e Vila União



AIS 6- Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Autran Nunes, Bela Vista, Bonsucesso, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII, Jóquei Clube, Olavo Oliveira, Padre Andrade, Parque Araxá, Parquelândia, Pici, Presidente Kennedy, Quintino Cunha e Rodolfo Teófilo



AIS 7- Aerolândia, Alto da Balança, Boa Vista, Cajazeiras, Cambeba, Cidade dos Funcionários, Dias Macedo, Edson Queiroz, Jardim das Oliveiras, José de Alencar, Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Parque Manibura, Passaré, Sabiaguaba e Sapiranga



AIS 8- Barra do Ceará, Cristo Redentor, Floresta, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Pirambu e Vila Velha



AIS 9- Aracapé, Canindezinho, Conjunto Esperança, Jardim Cearense, Maraponga, Mondubim, Novo Mondubim, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Parque São José, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter e Vila Manoel Sátiro



AIS 10- Cidade 2000, Cocó, Dionísio Torres, Engenheiro Luciano Cavalcante, Guararapes, Joaquim Távora, Lourdes, Manuel Dias Branco, Papicu, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Salinas e São João do Tauape



AIS 11- Caucaia



AIS 12- Maracanaú



AIS 13- Aquiraz, Cascavel, Eusébio e Pindoretama



AIS 14- Alcântaras, Barroquinha, Camocim, Cariré, Carnaubal, Chaval, Coreaú, Croatá, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Granja, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Martinópole, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tianguá, Ubajara, Uruoca e Viçosa do Ceará



AIS 15- Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Boa Viagem, Canindé, Capistrano, Caridade, Guaramiranga, Itapiúna, Itatira, Madalena, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia, Paramoti e Redenção



AIS 16- Ararendá, Catunda, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Pires Ferreira, Poranga, Reriutaba, Santa Quitéria, Tamboril e Varjota



AIS 17- Acaraú, Amontada, Apuiarés, Bela Cruz, Cruz, General Sampaio, Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Miraíma, Morrinhos, Pentecoste, Tejuçuoca, Tururu, Umirim e Uruburetama



AIS 18- Alto Santo, Aracati, Beberibe, Ererê, Fortim, Icapuí, Iracema, Itaiçaba, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Nova Jaguaribara, Palhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte



AIS 19- Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre e Santana do Cariri



AIS 20- Banabuiú, Choró, Deputado Irapuan Pinheiro, Ibaretama, Ibicuitinga, Jaguaretama, Milhã, Morada Nova, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole



AIS 21- Acopiara, Baixio, Cariús, Cedro, Granjeiro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Quixelô, Saboeiro, Tarrafas, Umari e Várzea Alegre



AIS 22- Aiuaba, Arneiroz, Catarina, Mombaça, Parambu, Piquet Carneiro, Quiterianópolis e Tauá



AIS 23- Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi



AIS 24- Guaiúba, Maranguape e Pacatuba



AIS 25- Chorozinho, Horizonte, Itaitinga e Pacajus

Ocorrências por AIS em 2023