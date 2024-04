Lanlink: Desde 1865 no Ceará, família francesa perpetua negócios no Estado

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-01-2023: Projeto Legados. Charles BOris. Chales proprietario da LANLINK falando do legado da sua familia e como ena tecnologia. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Uma família francesa que desembarcou no Ceará em 1865 e já se perpetua no Estado em sua quinta geração e em diferentes negócios.

O sangue e suor da família Boris, a original, passaram por parte de grandes transformações do mundo nos últimos séculos.

Charles Boris, que nasceu em terra alencarina, é o quarto na linha do clã, e mescla raízes francesas com judaicas e cearenses ao ser empreendedor no ramo de Tecnologia da Informação (TI).

Diferentemente dos antepassados, que se destacaram no comércio, ele comanda uma empresa com foco, neste momento, em inteligência artificial, segurança de dados e armazenamento de informações em nuvens, entre outras inovações.



Na verdade, nem o próprio Charles sabia no que ia dar, quando fundou a Lanlink, há 35 anos, com os colegas de faculdade de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará (Uece), incluindo Cristina, que veio a ser sua esposa; e os amigos Lourdes Sudário e Alexandre Mota.

Foto: AURÉLIO ALVES A Família Boris possui um prédio na Praia de Iracema, desde o século passado, onde os acentrais de Charles Boris acompanhavam o vai e vem das embarcações

Das reuniões na varanda da casa da mãe do Charles, Maria do Socorro, muito mudou na tecnologia. Modelos, tamanhos e pesos dos computadores, notebooks e afins ao próprio boom da internet nos anos 2000, que revolucionou a forma da sociedade se relacionar.

E vem mais coisas por aí, segundo o fundador da Lanlink, que acredita em uma nova revolução com a introdução da inteligência artificial nas relações pessoais e empresariais.

Porém, na vida do Charles o que não muda é a paixão pelas suas origens e seus valores. Herdou dos antepassados o espírito de desbravar novos caminhos.

Foto: AURÉLIO ALVES Composição inicial da Lanlink com os sócios Alexandre Mota, Cristina Boris, Charles Boris, Lourdes Sudário e François-Claude Boris, pai do Charles

Lá atrás, seus parentes mudaram a relação do Ceará com a Europa e introduziram a importação de produtos de gêneros e moda francesa na sociedade de Fortaleza, Sobral e Aracati.

E, depois, a exportação de artigos locais como o algodão, semente de oiticica, café e outros itens, tudo a partir de um dos primeiros prédios construídos na Praia de Iracema, atual sede da Lanlink.

Na construção, que preserva piso e escadaria originais, há uma torre onde os antepassados da família Boris checavam o vai e vem das embarcações. Hoje, o espaço serve para contemplar a paisagem da nova Fortaleza.

Foto: AURÉLIO ALVES Ambiente da Lanlink nos anos iniciais de atividades, quando os equipamentos de tecnologia ainda tnham outros formatos

Além dos registros materiais históricos que guarda, Charles traz consigo o forte vínculo de família, que aprendeu com os pais e vivenciou com as irmãs gêmeas, Roberta e Alexandra. A herança foi repassada à esposa e aos três filhos Georges, Natália e François, juntamente com valores como trabalho, integridade e educação.

Profissionalmente, os três seguiram caminhos distintos dos pais, mas compartilham do gosto por tecnologia e os seus benefícios e utilizam dos aprendizados tecnológicos durante as reuniões familiares em suas próprias carreiras. Confira detalhes do bate-papo com o fundador e presidente do grupo Lanlink, Charles Boris.

Conheça os números da empresa

Sobre a empresa Nome: Lanlink - nasceu como Multisis Tecnologia em Sistemas da Informação Data da Fundação: 1988 Fundadores: Charles Boris, Lourdes Sudário, Cristina Boris, Alexandre Mota, François-Claude Boris Presidente: Charles Boris Tipos de produtos: infraestrutura, produtividade, dados e inteligência artificial, central de serviços e segurança Mais sobre a empresa Unidades: 28 - presença em território nacional com sede em Fortaleza (CE) e filiais e escritórios em Recife (PE), Belém (PA), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF) Faturamento: 90% de crescimento nos últimos cinco anos e uma receita de mais de R$ 500 milhões em 2023 Número de colaboradores: mais de 1000 Ações de ESG (ambientais, sociais e governança): Usina Solar Lanlink conta com 832 painéis solares instalados em Caririaçu. A capacidade da usina é de 300kW. E 100% da energia utilizada no prédio da Lanlink, em Fortaleza, é solar, energia limpa. Mais sobre a empresa Ações de ESG (ambientais, sociais e governança): Atua no Projeto Dragões Alados em parceria com o programa Juventude Digital, para capacitação e inserção de jovens e pessoas com deficiência de 18 a 29 anos no mercado de tecnologia. E realiza, ainda, o Projeto Ed-mundo, que capacita jovens talentos em programação e empreendedorismo, juntamente com o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI). Voltado para estudantes da rede pública na região central de Fortaleza. Instagram: @lanlinkinformatica

Foto: AURÉLIO ALVES Família Boris, Natália, Charles, Cristina e Georges

O POVO - A sua família veio da França e fundou, em 1869, a Casa Theodore Boris & irmão, após quatro anos no Ceará. O que sabe da motivação deles em virem para cá e como foi esse início?



Charles Boris - A motivação dos meus antepassados ao vir para cá foi de abrirem um negócio para darem continuidade a uma trajetória empresarial que eles já tinham na França. Eles eram um grupo muito grande de irmãos e irmãs e precisavam expandir as suas atividades e acabaram vindo ao Brasil.

E escolherem o Ceará. Àquela época (o Estado) não era um lugar de nenhum destaque do ponto de vista econômico e estava entre dois grandes centros comerciais, Pernambuco e Maranhão. Acredito que eles se estabeleceram aqui pela receptividade do povo cearense.

E, também, pela oportunidade de se estabelecer em um local que ainda não tinha nenhuma grande casa de importação.

Foto: AURÉLIO ALVES Naatual sede da Lanlink, na Praia de Iracema, em Fortaleza, uma galeria traz as fotos dos primeiros franceses da família Boris que chegaram ao Ceará

O POVO - Com o passar dos anos eles foram expandindo os negócios e poderiam voltar a viver na Europa. Por que ficaram em terras alencarinas?

Charles - Existe um livro do ex-governador Parsifal Barroso (1959-1963) que se chama "Um Francês Cearense" e que conta como eles realmente abraçaram o Ceará como uma segunda terra.

A família era muito grande, então parte dos irmãos ficaram na França e parte dos irmãos vieram para se estabelecer aqui.

Foi desse ramo da família. A partir do Archille, que era o meu bisavô, que meu avô Bertrand Alphonse veio e casou-se com uma cearense. Acho que ele foi o primeiro a se casar com uma cearense, minha avó Ariza Caminha, que era de uma família de Aracati.

Ele se estabeleceu definitivamente no Ceará e, para minha sorte, nasci aqui, nessa terra que eu gosto tanto.