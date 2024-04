Homicídio vira foco de troca de farpas entre Governo e Prefeitura

Foto: AURÉLIO ALVES Relação entre o governador Elmano e o prefeito Sarto não é das melhores

Acirramento de tensões entre governos José Sarto (PDT) e Elmano de Freitas (PT) teve novo episódio ontem após o homicídio registrado dentro do refeitório do Instituto José Frota (IJF).

Logo após a confirmação do fato, o prefeito foi às redes sociais cobrar o Estado sobre o caso, chegando a apontar "paralisia" e "cumplicidade" da gestão com os episódios de violência. "Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade", escreveu, referenciando ainda o homicídio de um adolescente na escola municipal Delma Hermínia da Silva Pereira, no Passaré.

Sarto pontuou ainda que acionou "as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos para dar todo o suporte aos familiares das vítimas e aos nossos trabalhadores", oferecendo ainda solidariedade a eles.

Elmano de Freitas, no entanto, também rebateu fala do prefeito, destacando que investigações do caso apontam fortes indícios de crime passional, motivado por ciúmes entre criminoso e vítima.

"Segundo investigações, trata-se de um ex-funcionário, que foi demitido há mais de um ano e, mesmo assim, teve acesso ao hospital municipal com reconhecimento facial. Um crime lamentável, que terá rápida resposta da polícia", continua. "Há de se lamentar, também, a postura irresponsável e oportunista do prefeito de Fortaleza, que buscando criar um fato político em cima de uma tragédia, atribui o episódio a ação de facções", continua Elmano.

"E ainda fala, levianamente, de cumplicidade do Estado. Em respeito aos cearenses, não entrarei nesse jogo de baixaria do prefeito, que não está preocupado em resolver os problemas, mas pensando unicamente na sua reeleição. A população de Fortaleza já está o julgando por isso", conclui o governador.

Mais cedo, durante entrevista em evento no Palácio da Abolição, Elmano argumentou que o Estado não faz atuação de segurança pública dentro do IJF. "Efetivamente, no hospital tem equipe de vigilância, tem guarda municipal, o que se imagina que nesses ambientes resguardem a segurança pública dentro do hospital", criticou.

O acirramento vem na esteira da pré-campanha da sucessão municipal, na qual Sarto é candidato a reeleição, enquanto o Governo apoia o ex-pedetista Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa.

Outro pré-candidato ao Paço Municipal, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) criticou a troca de farpas. "Enquanto o prefeito coloca a culpa no governador, e o governador no prefeito, a insegurança tomou conta de Fortaleza… Ei! Não aceite essa conversa que a Prefeitura não tem responsabilidade com a segurança pública, tem sim! A começar pelos prédios públicos do município", escreveu.

Já Leitão, partiu em defesa do aliado Elmano de Freitas. "Querer terceirizar responsabilidade, dizer que foi falha da segurança do Estado do Ceará, é até brincadeira, é brincar com a inteligência das pessoas. Tá bom de o prefeito assumir suas responsabilidades", criticou o petista. (Colaboraram Ana Luiza Serrão, André Bloc e Luíza Viera / Especial para O POVO)