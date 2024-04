O que compõe o IBC

Densidade de acessos móveis de telefonia móvel (número de acessos de telefonia móvel dividida pela população)

Densidade de acessos de banda larga fixa (número de acessos de banda larga fixa dividida pela população, ponderada por faixa de velocidade máxima contratada)

Percentual da população coberta por telefonia móvel

Adensamento de estações: quantidade de estações rádio base (ERB) por 10.000 habitantes

Existência de backhaul de fibra ótica nas respectivas localidades

Grau de competitividade de banda larga fixa, medido pelo inverso do índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) - uma medida da concentração do mercado e da concorrência entre os participantes no mercado

Grau de competitividade de telefonia móvel, medido pelo inverso do índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)