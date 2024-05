Em meio a aumento dos homicídios, Elmano troca titular da SSPDS

Foto: Divulgação/SSPDS NOVO titular da SSPDS visitou a pasta em 2019

Após 17 meses, chegou ao fim nessa segunda-feira, 27, a gestão do delegado federal Samuel Elânio à frente da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O anúncio foi feito pelo próprio governador Elmano de Freitas (PT) durante a manhã através de suas redes sociais. Na mesma publicação, Elmano anunciou o substituto: Roberto Sá, ex-secretário da Segurança Pública de Rio de Janeiro e Espírito Santo.



O governador agradeceu Elânio pela “dedicação” e pelo “trabalho realizado” e também desejou sucesso ao novo secretário “na missão de enfrentar fortemente a criminalidade e proteger os mais de nove milhões de cearenses”. Na postagem, Elmano destacou o currículo de Roberto Sá, que foi tenente-coronel da Reserva Não-Remunerada da Polícia Militar do Rio de Janeiro e também delegado da Polícia Federal.

O governador mencionou que Sá foi o primeiro colocado do Curso de Operações Especiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da PM do Rio de Janeiro, onde serviu e foi instrutor. “Também integram seu currículo o Curso de Planejamento Estratégico, pela Academia Nacional de Polícia (PF), onde atuou como tutor da disciplina de Liderança e Gestão Estratégica”, afirmou.



No último estado em que foi secretário, o Espírito Santo, Sá teve um primeiro ano marcado por uma redução de 11% no número de homicídios no estado em comparação com o ano anterior. Entretanto, os assassinatos aumentaram no primeiro trimestre de 2020 em 24,06%, fazendo com que fosse demitido. Ao deixar a pasta, Sá citou a pandemia de coronavírus como um dos motivos para o aumento.



No ES, o secretário trabalhava com um programa de "Estado Presente em Defesa da Vida", que visa a integração de diversas pastas em atuação multissetorial para combater a violência — iniciativa semelhante ao Ceará Pacífico. O “Manual Básico” do eixo de proteção policial do programa, lançado pela secretaria da segurança do ES em 2019, afirmava ter como diretrizes uso da atividade de inteligência, modernização dos sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), na promoção da integração operacional das forças policiais e na gestão compartilhada da responsabilidade territorial”. O Governo do ES ainda adotou uma meta de reduzir em 3,5% o número de homicídios ao longo de quatro anos.



Ao colunista do O POVO Carlos Mazza, o sociólogo Renato Sérgio de Lima avaliou positivamente a indicação de Sá. Diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Lima afirmou que o novo secretário “acertou, por uma série de fatores”. Renato destaca a participação do novo secretário em equipes que realizaram projetos marcantes para o setor. “Ele sempre esteve junto nos momentos de inovação”, diz, destacando que Sá integrou equipes responsáveis por programas como as “Unidades de Polícia Pacificadora” (UPPs) no Rio de Janeiro.

“Ele tem muitas características que considero positivas. Primeiro porque é um profissional da área, já sabe como a segurança pública funciona na prática, não terá que passar por momento de adaptação. E tem uma característica muito forte do diálogo, seja com as corporações policiais, seja com as áreas vinculadas e até para fora”, avalia o especialista.



“A gente tem um problema muito recorrente na área da segurança, que muitas vezes alguém que chega já chega querendo ‘reinventar a roda’. Não acho que é o caso, porque o Ceará tem um histórico de medidas que não pode ser abandonado”, continua, destacando ainda conhecimento de Sá sobre o “ecossistema” da área de segurança.