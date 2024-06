Reserva hídrica atinge 56% da capacidade no Estado

Com o fim do inverno, o Ceará atingiu a quinta melhor reserva hídrica em 15 anos, com 56,91% da capacidade de armazenamento. No começo da estação chuvosa, em fevereiro, o percentual era de 37%. O melhor percentual hídrico na estação aconteceu em 2009, quando foi registrado 89,5% da capacidade. Em seguida, os melhores cenários foram observados nos anos de 2011, com 81,3%; 2010, com 67%; e 2012, com 62,5%.

Os dados do Portal hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) que também mostra que os açudes cearenses acumularam, até esta sexta-feira, 31, 18,5 bilhões de metros cúbicos (m³) de água neste ano. O aporte seria suficiente para encher o Açude Castanhão, maior reservatório do Estado que, neste ano, não chegou a atingir a capacidade total de armazenamento e encerrou a quadra chuvosa com volume de 36,33%.

Conforme o doutor em Engenharia Civil e professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cleiton Silveira, o cenário é positivo.

"Tivemos alguns anos abaixo da média histórica e com uma baixa recarga de reservatórios estratégicos. A recarga foi além do esperado no inicio da quadra chuvosa. Contudo, a seca plurianual vivida nos ultimos anos, requer que o Ceará tenha cautela e continue fazendo o gerenciamento dos seus recursos hidrícos, com gestao participativa dos múltiplos usários da água", analisa.

Ainda segundo especialista, a populaçao pode e deve participar para o Estado continuar com um bom abastecimento. Ele cita algumas orientações. "É preciso uso eficiente da água em suas proprias residências em atividades cotidianas, como banho, lavagem de roupas etc. Além disso, a populacao pode participar das decisoes associadas a esse recursos natural em seus comites de bacias, por meio de seus representantes", destaca.

Além do Castanhão, os dois grandes reservatórios do Estado também não sangraram, mas acumularam bons aportes. O Banabuiú, por exemplo, elevou sua cota armazenada para 2,7 bilhões de m³, atingindo 42,86% de sua capacidade. No começo de fevereiro, o percentual era 36,38%.

Já o Orós, atingiu 74,86% da sua capacidade. Em fevereiro, ele registrou 50,64%. No início da quadra chuvosa, apenas um açude tinha atingido a capacidade máxima, um acima de 90% e 45 açudes abaixo de 30%.

Das doze bacias hidrográficas, sete estão na categoria muito confortável, com reservas acima de 70%. Duas operam em nível confortável, com mais de 50% de água armazenada e outras três bacias estão em estado de alerta, com níveis maiores que 30% e abaixo de 50%. O bom volume das bacias reflete a cheia dos açudes.

O POVO procurou a Cogerh, nessa quarta-feira, 29, solicitando uma fonte do órgão para analisar o cenário da reserva hidríca no fim da quadra chuvosa no Estado. A pasta estadual informou que os dados dados estão em fase de consolidação e que serão apresentados em uma coletiva de imprensa. (MN)