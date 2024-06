Percentual de negros na bancada federal cearense regride

Em 2018, o percentual de negros na bancada cearense na Câmara dos Deputados chegou a ser 40% dos 22 eleitos — eram 9 no total. Mas, o salto que havia sido dado em relação a 2014, quando apenas 4 haviam sido eleitos, não se manteve para 2022.

O número de postulantes que se autodeclararam negros em 2022 foi de 249 e representou 60% do total de candidaturas, um aumento de 99 candidatos negros em relação a 2018. Apesar disso, o percentual de eleitos caiu e ficou em 31% da bancada, com 7 representantes pardos ou pretos.

Em relação ao número de candidatos, houve um aumento considerável entre 2014 e 2022. Em 2014, candidatos negros representavam 52% do total. Em 2018, passaram a ser 56% e, em 2022, chegaram a marca de 60% do total de candidaturas.

Nas câmaras municipais do Ceará a situação é diferente, com a representatividade se mantendo. Em 2016, as pessoas negras eram 68,7% do total de postulantes e foram 60,57% dos eleitos.

Em 2020 uma leve oscilação no percentual de candidatos, representando 68,44%. No número de eleitos, houve um aumento, correspondendo a 61,54% do total de cadeiras à vereança no Estado.