As mártires do documentário "Ela Não Queria Ser Santa":

Mártir Francisca:

Francisca Augusto da Silva nasceu em 1941, em uma zona rural da cidade de Aurora, a 464 km de Fortaleza. Os relatos que levam ao martírio de Francisca divergem, mas possuem um fator em comum: o fim do noivado com o agricultor Francisco Ferreira Barnabé, o Chico Belo.

No dia 9 de fevereiro de 1958, com apenas 16 anos, Francisca foi brutalmente assassinada pelo ex-noivo. Antes de desferir 11 golpes de faca, ele declarou: "Se não vai casar comigo, também não se casará com ninguém!".

Embora Chico Belo tenha sido condenado pelo crime, a família de Francisca optou por não buscar vingança. Eles acreditavam que Francisca lhes havia pedido serenidade em um sonho. Hoje, devotos da Mártir Francisca, tanto do Cariri quanto de outras regiões, visitam a "capelinha" dedicada a ela, onde deixam lembranças e cumprem promessas em sua memória.

Maria de Bil

No dia 11 de março de 1926, em Várzea Alegre, a 424,4 km de Fortaleza, o nome de Maria Antônia da Conceição ficou eternamente ligado ao de seu assassino, Severino Domingos da Silva (conhecido como Bil).

A trama de assassinato começou com a recusa de Maria em perdoar Bil. Grávida do terceiro filho, Maria descobriu que o marido a traía com a irmã dela, Madalena, e passou a rejeitar as tentativas de reconciliação. Sentindo-se ofendido pela decisão da esposa, Bil decidiu segui-la até encontrar uma oportunidade para matá-la.

Enquanto caminhava com duas amigas para levar o almoço do pai na roça, Maria foi abordada por Bil, que a esfaqueou três vezes. Relatos da época dizem que Bil, após o assassinato, arrancou as panturrilhas de Maria e a deixou sem roupa, com alguns acreditando que ele fez um "pacto" para evitar ser encontrado. Outros afirmam que Bil virou lobisomem e ainda ronda a serra.

Menina Benigna

Benigna Cardoso da Silva nasceu em 1928, em Santana do Cariri, a 522 km de Fortaleza. Quando tinha apenas 12 anos de idade, Benigna começou a ser assediada por Raimundo Raul Alves Ribeiro e rejeitava constantemente as investidas do rapaz mais velho.

Em 24 de outubro de 1941, ao se encaminhar para buscar água em um poço, Benigna foi abordada mais uma vez por Raul Alves e resistiu a uma tentativa de estupro. Em resposta, Raul a golpeou repetidas vezes com um facão.

A Menina Benigna foi beatificada em 2022 na data de sua morte, 24 de outubro. A data do assassinato e da beatificação de Benigna Cardoso da Silva também foi definida como o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Ceará.