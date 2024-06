Peso na Esplanada é "prêmio" ao Nordeste

Essa grande representatividade do Nordeste na Esplanada tem duas principais explicações, de acordo com o cientista político Eduardo Grin. Ele aponta que os ministros da região são uma "premiação" do governo do PT a quem garantiu a sua vitória em 2022.

"Explica-se pelo fato do PT ter deixado de ter uma influência maior na região Sul e Sudeste, que passou a ser majoritariamente apoiadora do Bolsonaro, e os estados do Nordeste têm há muitos anos mantido um cinturão vermelho de apoio ao PT", disse."Esse apoio que a esquerda, e o PT especialmente, no Nordeste é premiado com a indicação de ministros. Não fosse o Nordeste, Lula não teria sido eleito em 2022. Então, o reconhecimento de hoje é para a região mais influente que o PT tem no Brasil", completou Eduardo.

O cientista político também lembra que os ministros que não são do PT, são do centrão, que dialoga com o partido, tendo assim mais fácil acesso com o governo. Não por alinhamento ideológico, mas de captação de recursos. Os ministros "estariam à esquerda do centrão", classificou.

"O centrão sabe que se tiver ministros favoráveis e que o PT os apoia, poderá conseguir mais emendas, que é só o que o centrão quer. Nenhuma possibilidade ideológica. Então isso explica a ascensão de ministros do centrão dentro do governo do PT", finalizou. (Guilherme Gonsalves)