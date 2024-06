Lula anuncia R$778,9 mi para universidades federais do CE

Foto: Thais Mesquita em 22.08.2022 Além de novo campus Iracema, a UFC receberá instalações na Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Investimento para a federal é de R$ 195,8 milhões

Quatro universidades federais do Ceará vão receber investimentos de R$ 778,9 milhões. Anúncio foi feito durante visita do presidente Lula (PT) ao Estado ontem. Pacote foi anunciado em cerimônia no Palácio da Abolição, em Fortaleza, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro.

Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA); Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) serão as instituições contempladas.

O investimento de R$ 778,9 milhões no Estado é oriundo, em parte, do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ao todo, são R$ 5,5 bilhões para consolidação e expansão de universidades e hospitais universitários federais.

Conforme o ministro Camilo Santana, o investimento em unidades de saúde deve colaborar para a formação dos profissionais de saúde do interior do estado, bem como aumentar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) fora da Capital.

Para a UFC, está previsto um investimento de R$ 195,8 milhões, sendo R$ 40 milhões para a construção do novo Campus Iracema e R$ 80 milhões para o novo Hospital Universitário. Valor deve ser utilizado na construção de novas instalações na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac).

Os investimentos incluem também obras nos cinco campi da UFC no interior, nos municípios de Crateús, Quixadá, Sobral, Russas e Itapajé. Destinação permitirá a criação de novos cursos, entre eles os de Medicina, no Campus de Russas, e de Odontologia, em Crateús.

Na UFCA, R$ 200 milhões serão utilizados na construção de Hospital Universitário em Juazeiro do Norte, além de R$ 34,5 milhões para demais obras.

Já em relação à Unilab, o investimento total é de R$ 75,2 milhões. A universidade ganhará campus em Baturité e recursos para o campus das Auroras, em Redenção. "Queremos a abolição da ignorância, da falta de moradia e dos direitos que ainda são negados ao nosso povo", afirmou o governador Elmano.

Serão R$ 190,3 milhões investidos no IFCE. Destes, são R$ 150 milhões para seis novos campi, R$ 32,7 para restaurantes estudantis, R$ 4,5 milhões para a construção de três bibliotecas e R$ 3,1 milhões para obras. Seis novos campi serão erguidos: nos bairros Messejana e São Gerardo, na Capital, além das cidades de Mauriti, Campos Sales, Lavras da Mangabeira e Cascavel. Objetivo do Governo Federal é originar 8,4 mil vagas de educação profissional e tecnológica.

O futuro campus São Gerardo recebeu autorização, durante o evento, para funcionar no 1º semestre de 2025. Unidade funcionará na antiga Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, na avenida Bezerra de Menezes, que foi doada pelo Governo do Estado. Outros R$ 83,2 milhões, que fecham a conta e voltados a instituições federais de ensino e saúde, são contrapartida do Estado e dos municípios. (colaborou Mateus Brisa)