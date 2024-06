Eleitores do Ceará e do Brasil mostram perfil semelhante

Ao analisar os dados do TSE sobre o eleitorado do Ceará e do Brasil, percebe-se números bem parecidos em todas as categorias de gênero, faixa etária, escolaridade, raça/cor e estado civil. Pequenas variações são perceptíveis, mas um mesmo perfil é desenhado por essas informações - que também são muito semelhantes às dos eleitores de Fortaleza.

Tanto o Brasil quanto o Ceará apresentam uma maioria de eleitoras mulheres, com uma pequena diferença percentual. No Ceará, 52,54% dos eleitores são mulheres, enquanto no Brasil essa porcentagem é de 52,51%. A quantidade de eleitores cujo gênero não foi informado é insignificante em ambos os casos.

No Brasil, 66,87% dos eleitores estão na faixa etária de 30 a 69 anos, enquanto no Ceará essa faixa etária representa 65,14% dos eleitores. A faixa de 18 a 29 anos é levemente mais representada no Ceará (23,98%) do que no Brasil (22,19%), assim como a porção de eleitores de 16 a 17 anos é maior no Estado (2,31%) em comparação com o País (1,42%). Já a faixa de eleitores com 70 anos ou mais é um pouco menor no Ceará (8,31%) comparada ao Brasil (9,40%).

O Ceará tem uma proporção maior de eleitores analfabetos (6,64%) em comparação com o Brasil (3,53%). A categoria "Lê e escreve" também é mais representativa no Ceará (30,32%) do que no Brasil (28,80%). Por outro lado, o Brasil tem uma proporção maior de eleitores com ensino médio (32,54%) e ensino superior (11,06%) em comparação com o Ceará (31,15% e 8,39%, respectivamente).

Assim como em Fortaleza, a dificuldade para identificar o perfil racial dos eleitores se estende a nível estadual e nacional. Tanto é que a maioria não informou sua raça/cor nem no Brasil (89,91%) nem no Ceará (88,33%). Entre os que informaram, a maioria se identifica como parda, sendo essa proporção maior no Ceará (8,17%) em comparação com o Brasil (5,38%).