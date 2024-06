Metodologia

Para este material utilizamos a base de dados Eleitorado Atual, disponibilizada pelo TSE, que apresenta o número de eleitores por seção eleitoral, agrupados por gênero, faixa etária, escolaridade, por exemplo. Os dados foram agrupados por estados e municípios, em cada um dos segmentos observados. O download dos dados foi realizado em 31/05/24, com data de geração dos arquivos registrada em 28/05/24 pelo TSE, ou seja, representam a realidade brasileira nesta data.

As variáveis faixa etária e escolaridade foram reclassificadas para uma melhor compreensão dos dados. Portanto, a análise considera apenas quatro grupos etários (16 e 17 anos, 18 a 29 anos, 30 a 69 anos e 70 anos ou mais) e apenas os níveis de escolaridade completos (ou seja, as pessoas com ensino médio incompleto são contabilizadas como ensino fundamental, por exemplo).