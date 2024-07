Anuário Datafolha Top of Mind revela as marcas que marcam a memória dos cearenses

Foto: Anuário do Ceará 2024-2025 Anuário Datafolha Top of Mind.

A pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind também é lançada. O levantamento coletou, por meio de entrevistas presenciais em Fortaleza, quais as marcas mais lembradas pela população, abrangendo nove setores e 25 categorias. Os temas serão explorados em uma série de reportagens de 1º a 11 de julho no jornal impresso e no O POVO com um dia de antecedência ao assinante. O conteúdo compilado é publicado no Anuário do Ceará 2024-2025.

O levantamento é a principal referência para medir a força das marcas no Estado, explicou o editor-geral do Anuário, Jocélio Leal. "Desde a edição de 2002, a primeira da retomada do projeto do Anuário, nós contratamos o Datafolha para ir às ruas escutar o público. No primeiro ano, a pesquisa era intitulada 'Marcas do Ceará', mas com o mesmo conceito de hoje."

Neste ano, a categoria de 'operadoras de telefonia' entrou no lugar de 'financeiras', enquanto 'cervejas' ocupou o espaço de 'empresas de segurança' e 'lojas de varejo' substituíram 'farmácias'. "As decisões são editoriais, mas movidas a partir da ausculta do mercado", disse.

Com uma metodologia quantitativa, foi aplicado um questionário estruturado para 511 pessoas a partir de 16 anos. Destas, 55% eram mulheres e 45% homens, com idade média de 42 anos. A coleta de campo para os dados da pesquisa ocorreu entre os dias 15 a 22 de fevereiro de 2024.

O nível de confiança atingiu 95%, com uma margem de erro de quatro pontos percentuais. Entre os critérios de desempate, o Datafolha conduziu um teste estatístico que considerou a margem de erro de cada marca para definir os vencedores. O levantamento foi dividido em duas partes distintas: uma geral, abrangendo diversos públicos, e outra que consolidou exclusivamente os resultados do público A e B.